Secun de la Rosa responde a las críticos: "Sí, estoy gordo... ¡pero feliz!"

Secun vive un momento dulce. 'Pieles', cuyo cuaderno de rodaje puedes ver en mtmad, triunfa en público y crítica, anuncia con emoción una próxima aventura teatral para este otoño (Smoking Room) y deja las cosas claras a aquellos que le han señalado por su físico: "Para los que están escribiendo sobre si he "pillado" algún kilo de más, decirles que si, que en estos momentos estoy GORDO. Pero estoy tan feliz con el trabajo de todos mis compañeros de PIELES, que son los más valientes del mundo y me han enseñado tanto, que a estas alturas no me voy a preocupar demasiado por las bromas sobre el peso."