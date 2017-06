Tensa y sincera, así ha sido la entrevista de Bustamante en 'All you need is love' al hablar de amor y desamor

telecinco.es

Cuando los rumores sobre su ruptura sentimental con Paula Echevarría suenan más fuerte que nunca, David Bustamante ha hablado de amor y desamor en 'All you need is love' .

Con las gafas puestas igual que Risto y en igualdad de condiciones, David Bustamante se ha enfrentado a la pregunta más comprometida y esperada: "¿Cómo se enfrenta Bustamante a una ruptura?" . " No voy a hablar de mis rupturas porque jamás en mi vida estaría en televisión si no es por mis méritos propios de trabajar" , ha contestado inmediatamente. Aunque se ha mostrado un poco reacio a hablar de su supuesta ruptura con Paula Echevarría, finalmente nos ha aclarado cómo vive el amor y el desamor: "Yo sigo enamorado del amor y no hay nada más bonito que amar. Cuando el amor es de verdad nunca hay un final. Aprendes a amar cuando eres padre y mi amor verdadero nació el 17 de agosto del 2006" .

Bustamante: "Si el amor es de verdad nunca muere"

David Bustamante sigue creyendo en el amor y tiene claro que es el motor de la vida. "Si el amor es de verdad, nunca hay despedida. Una cosa es la pasión y otra un sentimiento real que nunca se pierde. Si no le has hecho daño a una pareja, ese sentimiento nunca morirá", ha respondido el cantante al hablar de rupturas.

El mensaje de Risto a Bustamante y Paula Echevarría: "Tenéis todo mi apoyo"

"Me molesta profundamente cuando los medios de comunicación nos fijamos solo en el principio o en el final de las relaciones y no respetamos que lo que pasa durante es patrimonio exclusivo de las personas que lo están viviendo. Desde aquí, todo mi a poyo a ti y a Paula" , este es el mensaje que Risto Mejide le ha dado a David Bustamante durante su paso por 'All you need is love'.

Estreno en primicia el nuevo single de David Bustamante, 'Lo pide el alma'

Aunque todavía no se ha publicado, 'All you need is love' ha estrenado en exclusiva el videoclip del próximo single de David Bustamante, 'Lo pide el alma'.

Risto, a Bustamante: "En 'OT' te habría hecho llorar de verdad"

Aunque Risto Mejide no fue jurado de David Bustamante durante su edición de 'Operación Triunfo', el presentador se ha 'mojado' y le ha dicho cuál habría sido su valoración: "Yo te habría hecho llorar de verdad" , le ha dicho poniendo en duda que sus lágrimas siempre fuesen sinceras.

Risto se sincera: "Yo odiaba 'Operación Triunfo"

Después de que Bustamante le preguntase cuál habría sido su valoración en 'OT', el miembro más polémico del jurado se ha sincerado todavía más y le ha confesado lo poco que le gustaba el programa: " Yo no veía 'OT' porque lo odiaba" , ha asegurado.