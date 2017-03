La vía de escape en la Casa de Acogida: "No hubo más discusiones, no hubo ruidos…"

Begoña recuerda el día en que escapó de su casa con sus hijos para empezar su nueva vida en Madrid. Siguiendo los consejos de los especialistas y con un plan medido paso a paso, Begoña consiguió salir de su casa sana y salva. A Madrid llegó pensando que no servía para nada pero gracias a su estancia en el centro de mujeres especializado en estos casos, consiguió recuperar su autoestima, su dignidad y sus ganas de vivir. Jezabel lo recuerda de este modo: "No hubo más discusiones, no hubo más ruidos…" Begoña deja claro que jamás volvería a repetir una relación como aquella, pero no cambiaría por nada su estancia en ese centro donde las mujeres maltratadas cuentan con ayuda psicológica, social, jurídica y la ayuda que sus hijos necesitaban.