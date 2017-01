Pilar relata cómo vivió las tres puñaladas que le intentó asestar su exmarido

Un testimonio desgarrador de una historia real. Pilar ha relatado cómo su exmarido intentó asesinarla mientras se duchaba. Su maltratador la intentó arremeter tres puñaladas a través de la mampara. Por suerte, Pilar escapó y fue en busca de su hija que se estaba bañando en otro servicio. "Lo que me hiciese me daba igual, yo pensaba en mi hija", ha señalado Pilar. En ese momento, su maltratador llamó a los padres de ella para que la fuesen a buscar porque si no, él iba a acabar con Pilar.