Viviendo con el maltratador: "Mi hermano me decía que tenía miedo de que le matara"

"Cada día era una lucha", cuenta Patricia cuando recuerda sus días viviendo junto a su hermano con su padre y sin poder tener contacto alguno con su madre. Fueron tres meses de pánico, en los que los dos hermanos tuvieron que hacerse mayores a la fuerza. "Mi hermano me decía que tenía miedo de que le matara", describe Patricia, que insiste en que la obsesión del maltratador era aislar a los niños, que ella no protegiese a su hermano pequeño. "Yo tenía claro que no, que mi hermano era mi hermano y que ahí estaba yo para protegerle a él", dice.