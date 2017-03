Jezabel: "De mi cumpleaños recuerdo a mi padre cogiéndome por el cuello"

De su 9º cumpleaños Jezabel recuerda a sus amigos, la celebración, la tarta... Y la violencia de su padre: "Me sentí impresionada, normalmente no era así conmigo" afirma. Begoña recuerda cómo su maltratador comenzó a tratar a su hija del mismo modo que le trataba a ella. Mismos insultos, mismas maneras... Pero el día en que actuó con esa extrema violencia Begoña por fin se armó de fuerza para plantar cara a su pareja: "Con todas mis fuerzas le di en su cara y le dije ‘a mí me has maltratado durante 16 años pero no voy a consentir que toques a mis hijos."