Josep Roca destaca la importancia de los camareros: “Podéis contar historias bellas”

En su paso por Perú, Josep Roca visitó la Fundación Pachacútec. El sommelier de El Celler de Can Roca les quiso recordar a los alumnos la importancia de los camareros. "Ser camarero no es ser transportista de platos, podéis llegar a contar historias de los pequeños productores y de las elaboraciones", destacó. Por otra parte, insistió en la pasión por la cocina: "Todo el conocimiento no servirá de nada si no hay pasión".