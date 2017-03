Be Mad estrena ‘Cooking Up a Tribute’, documental sobre El Celler de Can Roca

Be Mad entra en el mundo de los fogones para ofrecer una programación delicatessen a través de Be Mad Food Experience, un evento que el canal emitirá este jueves 23 de marzo, a partir de las 20.00h, coincidiendo con la llegada a Cuatro de la segunda temporada de 'El Xef', docu-show protagonizado por Dabiz Muñoz.

Y además... Ir a la web de Be Mad

Como si se tratara de un menú degustación, como entrantes los espectadores podrán probar a partir de las 20.00h los últimos programas de la primera temporada del programa de Dabiz Muñoz, artífice de DiverXo, una de las propuestas de restauración más innovadoras de los últimos años, galardonado con tres estrellas Michelin. Como primer plato, a las 22.30h Be Mad emitirá el estreno de la segunda temporada de 'El Xef', que mostrará los preparativos y las dificultades que plantea la apertura de un nuevo DiverXo en Londres y la trepidante dinámica del equipo del famoso cocinero.

De plato principal, a las 23.20h, el canal ofrecerá la película documental 'Cooking Up a Tribute', un trabajo que muestra el viaje realizado por el equipo de El Celler de Can Roca, el segundo restaurante del mundo en 2016 según la revista 'The World's 50 Best Restaurants Guide' y poseedor de tres estrellas Michelin. Como postre, ya en late night (1.15h), Be Mad emitirá un maratón de 'Fogones Lejanos', nombre genérico del espacio de documentales de Cuatro dedicados a las gastronomía.

Una aventura arriesgada con tres de los mejores cocineros del mundo

'Cooking Up a Tribute' es una road cooking movie en la que los hermanos Joan, Josep y Jordi, propietarios del restaurante El Celler de Can Roca, conscientes de la necesidad permanente de abrir su cocina al mundo y de su búsqueda continua de la innovación, toman una decisión entonces sin precedentes en el mundo de la alta gastronomía: cerrar el restaurante durante cinco semanas para hacerlo itinerante.

La película, en formato documental y dirigida por Luis González y Andrea Gómez, narra una gira que nace con el convencimiento de que la cocina y la gastronomía son motor de desarrollo social y económico. Con esa filosofía y compartiendo los principios de compromiso, responsabilidad y globalidad, los hermanos Roca han buscado también los mejores ingredientes de cada geografía y a los pequeños productores locales que los siguen haciendo posibles.

El documental, producido por BBVA, es el resultado de una gira que recorrió durante el verano de 2015 seis ciudades de cuatro países en el continente americano (Houston, Dallas, México DF, Monterrey, Bogotá y Lima) para elaborar casi 50.000 platos para más de 2.700 personas. Hasta 56 elaboraciones nuevas y diferentes adaptadas a la cocina texana, mexicana, colombiana y peruana. Por cada uno de los menús de cada país se han llegado a utilizar 200 ingredientes y 29 vinos. Además, los hermanos Roca impartieron formación a más de 7.000 estudiantes de hostelería y seleccionaron a 13 de ellos para las becas de formación en la cocina en El Celler de Can Roca en Girona.

'Cooking Up a Tribute' es la más arriesgada apuesta de Joan, Josep y Jordi Roca, que han conseguido abrir nuevos caminos a la cocina apostando por la innovación sin olvidar sus orígenes, el territorio y las raíces. Ellos tres son el alma de El Celler de Can Roca, un concepto de restauración al que Be Mad rinde tributo con una noche temática a prueba de los paladares más exigentes.