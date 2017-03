Así fue la “complicada pero gratificante” gira de El Celler de Can Roca por América

Todo el equipo de El Celler de Can Roca se fue de gira por el continente americano. Desde Houston hasta Perú pasando por México o Dallas. No todo el equipo vivió la experiencia de la misma forma. Algunos quedaron encantados y no dudarían en repetir, mientras que otros estaban deseando volver. A pesar de las dificultades, los hermanos calificaron algira como un éxito rotundo en el que el equipo se unió mucho más y les dieron las gracias por su trabajo y dedicación.