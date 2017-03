‘Este cuerpo no es el mío’: “Es lo peor que he hecho en mi vida”

Hay algunos errores de juventud que se pagan bien caros pasados unos años. Quien bien sabe lo que eso supone, llegan al programa admitiendo que, probablemente, sea lo peor que han hecho en sus vidas. Lágrimas, dolor,... en 'Este cuerpo no es el mío' buscan remedio a todo tipo de errores estéticos, desde tatuajes a dilataciones excesivas. No pierdas detalle, el domingo a las 22.00 horas, en Be Mad.