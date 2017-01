Rafa Lomana se pone a prueba con David Casinos, cinco veces medallista paralímpico

David Casinos tiene cinco medallas, cuatro de oro y una de bronce, entre los cinco Juegos Paralímpicos diferentes en las disciplinas de lanzamiento de peso y disco. El objetivo del programa es compartir junto a David Casinos una jornada de entrenamiento, conocer el trabajo que hay detrás de esos éxitos, sus rutinas, sus sacrificios, y además conocer mucho más de cerca su historia personal desde que le diagnosticaron su retinopatía diabética que le hizo perder el cien por cien de la visión. Este lunes 16 de enero a las 22.30 en Be Mad se emite el últmo programa de la temporada de 'Be the Best'.