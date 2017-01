Rafa Lomana entrenará a ciegas con el atleta paralímpico David Casinos

Rafa Lomana entrenará y charlará con el atleta David Casinos, ganador de tres medallas de oro consecutivas en los Juegos Paralímpicos de Sidney (2000), Atenas (2004) y Pekín (2008) en la modalidad de lanzamiento de peso y medalla de oro en los Juegos de Londres (2012) en lanzamiento de disco. Este lunes a las 22.30 horas, último programa de 'Be the best'.