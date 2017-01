David Casinos explica el motivo por el que no le ha dicho a su hija que es ciego

El atleta español explica por qué ha decidido no contar a su hija Cayetana que es invidente. “No se lo he dicho porque puedo ver, puedo ver una oscuridad brillante, un mundo que he creado yo. Quiero que entienda que su padre va a estar siempre ahí. No quiero que piense que mi ceguera me limita, sino todo lo contrario. Mi ceguera me da fuerza para llegar a donde quiera que tenga que llegar”. Además, comenta que su madre estuvo siguiéndole dos años de su vida sin decirle nada.