Jaime Nava: “Intento siempre antes de salir al campo buscar una razón por la que jugar”

Jaime Nava, tiene claro que lo más increíble para un deportista es poder representar a su país. Como capitán de la Selección Española de Rugby, Jaime intenta buscar una razón por la que salir al campo a dejarse la piel: “La razón por la que estamos o por quienes estamos ahí”. Además, sostiene que la humildad y el esfuerzo son dos de los pilares básicos de este deporte que sin duda, él los lleva a raja tabla: “No me considero un numero uno, me considero una persona más, un deportista. Me abruma que me digan que me ven como un líder y el número uno”.