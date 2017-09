Consigue un pelo sano y sedoso para este invierno

Dentro o fuera de casa, las condiciones meteorológicas del invierno pueden causar estragos en el cabello . A menudo se necesita una ayuda extra, ya que una melena debilitada significa el fin de un pelo suave. Con el champú y acondicionador Suave y Liso y las Ampollas Rescate 1 minuto de Pantene , el cambio estacional no tiene que impedirte conseguir un pelo fuerte y bonito para que puedas lucir una melena con confianza.

Paula Echevarría, embajadora de Pantene, comenta: “Mi pelo es muy importante en mi look y juega un papel fundamental en mi régimen de belleza diario . Si mi pelo está perfecto, sé que mi look también lo estará. Utilizo las ampollas de Pantene durante todo el año, para acondicionar mi pelo, pero sobre todo en invierno para conseguir que mi pelo tenga un aspecto y un tacto más suave”.

“Tener estilo significa preocuparte por tu pelo tanto como por tu manera de vestir. Sin lugar a dudas, el pelo es el principal accesorio para completar un look, por lo que deberíamos cuidarlo en invierno tanto como en verano . No puedes presumir de ir a la última si no tienes un pelo fuerte y sano”, afirma Paula.