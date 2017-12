¿Pelo suelto o recogido? Los consejos que necesitas para triunfar estas Navidades

Las semanas más esperadas del año ya están aquí, y a estas alturas deberías tener tus looks más que decididos. ¿Aún no sabes si decantarte por un recogido o llevar el pelo suelto? Solo tienes que pensar en el peinado que mejor le va a la ropa que has escogido. Focaliza tu decisión en el tipo de cuello de tu camiseta o vestido, y piensa en si es algo sencillo, que puede quedar bien si dejas tu melena suelta o si, por el contrario, pide paso y toca hacerle sitio, recogiendo el pelo. En Pantene te ayudamos a conseguir el acabado perfecto.