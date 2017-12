Prepara tu pelo para estas Navidades con este acondicionador intesivo

Con la llegada del invierno, y más aún de la Navidad, nuestro pelo sufre verdaderos estragos y necesita que le dediquemos un poco más de tiempo y cariño para que no pierda el brillo y la fuerza.

En esta época tan señalada, todas nos animamos a probar con peinados que a lo mejor no acostumbramos a llevar durante el resto del año. Los recogidos son una de las opciones más elegidas por muchas de nosotras y no tenemos que olvidar que para que nuestro pelo no sufra demasiado , hay que prepararlo con los productos adecuados, que nos permitirán lucir un peinado perfecto sin perder volumen y suavidad.