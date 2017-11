¿Rizos rebeldes? ¡Te damos las claves para decirle adiós al encrespamiento!

¿Tu pelo es rizado, seco y frágil? No te preocupes, desde Pantene tenemos la solución para que tu pelo tenga una forma definida más rápido de lo que piensas. Efectivamente, la palabra mágica es la hidratación, y si lo haces, podrás despedirte del efecto frizz.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el pelo rizado o afro, no se ensucia con la misma rapidez que otro tipo de cabellos , ya que no tiene apenas grasa. Por eso, la suciedad apenas se adhiere al cuero cabelludo y el pelo aguanta más tiempo limpio. Por tanto, lo ideal sería no lavarlo todos los días, pero si lo necesitas, un truco es lavarlo con acondicionador y evitar aplicar champú. De esta manera, tu cabello estará más suave y el encrespamiento se eliminará por completo.