Tu pelo no puede ser la excusa para dejar de hacer ejercicio este año

El entrenamiento supone, entre otras cosas, ducha y, por tanto, un exceso de lavados, productos y tratamientos de calor. Pero el gran temor para nuestro cabello es el sudor, al que todos tememos. En muchas ocasiones, además, no tenemos tiempo ni para lavarnos el cabello después. Por eso, hay quien incluso deja de hacer ejercicio con el pretexto de no sudar. ¡Pero se acabaron las excusas! Con estos consejos podrás combinar a la perfección tu vertiente más deportista con un pelo perfecto.

Ante todo, que no cunda el pánico

El sudor, al contrario de lo que pudiera parecer, no es el mayor enemigo de tu cabello. Lo primero que hay que hacer es conocer tu pelo y saber cómo reacciona al ejercicio físico. Es importante determinar si lo que se genera en tu cabeza tras el deporte es grasa o sudor. Si no tienes una especial tendencia al pelo graso, el sudor no debe preocuparte mucho: es humedad y como tal afectará al peinado que escojamos. En cambio, si tu cabello tiende a engrasarse, lo ideal será que apliques cuidados específicos para evitar la irritación.