Los tintes no tienen por qué perjudicar a tu pelo si sabes cómo hidratarlo

Ya llevamos un par de semanas de 2018, y es hora de hablar de las tendencias que este año nos tiene preparadas. Peinados, cortes y tintes que se llevarán muchísimo, y que debes de tener en cuenta si estás pensando en comenzar el año con un cambio de look.

Pero no es oro todo lo que reluce. El tinte nos permite cambiar, jugar con el pelo y adaptarlo a nuestro estilo, pero no deja de ser un producto algo agresivo, que cambia la estructura natural del cabello. Muchos tratamientos de coloración atacan su capa protectora, haciéndolo más frágil. Es por eso que en ocasiones se asocia el tinte con la caída del cabello, pues si no se aplica una buena hidratación tras el tinte, puede resultar dañado , volverse quebradizo y lucir con una apariencia dañada y quemada.