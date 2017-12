El método 'In 20 Minutes' o cómo cuidarnos con solo veinte minutos de ejercicio a la semana

La importancia del deporte en la salud es algo que, a estas alturas, nadie discute. Las horas que pasamos en la oficina, sentados delante de la televisión, estudiando… han hecho que tengamos una vida cada vez más sedentaria, y esto influye mucho en cómo envejecemos y en nuestra calidad de vida según van pasando los años. Porque, aunque no lo creamos, el hecho de caer en el sedentarismo no solo afecta a nuestra figura, sino que tiene un impacto mucho mayor sobre nuestro tono muscular y estructura ósea .

Sin embargo, el tiempo es siempre la excusa perfecta para dejar para mañana el empezar a cuidarnos de verdad. Cuando no estamos trabajando hasta tarde, tenemos que hacer esto o aquello y, al final, nos vamos olvidando de lo más importante: nuestra salud. Por eso, hoy quiero hablaros de algo que me ha sorprendido muy gratamente: el método In 20 Minutes . Desarrollado por el doctor Ricardo Cánovas , especialista en medicina, actividad física y nutrición, consigue que quienes lo practican estén en forma realizando una serie de ejercicios en tan solo 20 minutos a la semana .