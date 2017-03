¿Manchas y estrías? Helix Aspersa: La baba de esta especie de caracol tiene la clave

Me habéis preguntado muchas veces por tratamientos efectivos para ciertos problemas en la piel, así que hoy quiero hablaros de mi experiencia con Heliter, una gama de productos que llevo usando de manera intermitente desde hace varios años, tanto por los resultados que me ha dado en manchas y estrías como porque es una gama hecha plenamente con productos naturales y esto siempre me parece un plus que hay que tener en cuenta. Heliter es una casa pequeñita, ya que solo tiene tres productos: un tónico capilar, un sérum y un gel facial. Lo que la hace tan interesante es su composición principal: extracto de baba de caracol. Pero mejor os cuento la historia completa. Elena Cabrales desarrolló estos productos porque comenzó a aplicarse baba de caracol en la cicatriz de su cesárea y, al comprobar que ésta comenzaba a mejorar y a difuminarse, decidió investigar un poco más acerca de las propiedades de esa sustancia.

La especie de caracol es, en concreto, Helix Aspersa, y resulta que en determinadas situaciones de estrés estos moluscos segregan una baba muy rica en componentes regeneradores. En primer lugar, posee alantoína y ácido glicólico, colágeno, proteínas, vitaminas A y E y, lo que más importante me parece, antibióticos naturales, lo que la hace perfecta para combatir infecciones y disminuir los síntomas de ciertas enfermedades cutáneas. A partir de aquí se desarrollaron los productos de Heliter. Del tónico capilar os puedo decir que trabaja sobre el folículo vivo y lo recupera, haciendo crecer nuevo pelo y más fuerte. Pero hoy quiero centrarme en los problemas cutáneos, ya que no falta mucho para que volvamos a exponernos al sol, y tener una piel sana y nutrida es esencial. Con un concentrado altísimo en baba de caracol, el sérum y el gel facial están pensados para comenzar el tratamiento con el primero y después continuar con el gel a modo de mantenimiento. Tal como me explica Elena, “las propiedades antibióticas de la baba de caracol lo hacen perfecto para combatir los efectos de enfermedades como la psoriasis, la cuperosis y la dermatitis, ya que, en primer lugar, tiene un pequeño efecto analgésico, por lo que los picores disminuyen notablemente y, por otro lado, tiene un efecto regulador del ph, lo que quiere decir que nutre la piel, pero en aquella que es seborreica tiene un efecto astringente, mientras que en la piel seca da un extra de hidratación. De esta manera, se evita que se produzca la descamación y el consiguiente picor”.

Sin embargo, sin tener ninguno de estos problemas tan graves en la piel, puedo deciros que yo lo he utilizado para tratar manchas y estrías, así que doy fe de las increíbles propiedades cicatrizantes que tienen estos productos. Las estrías son algo que, lamentablemente, hemos tenido casi todos en algún momento, ya sea por cambios de peso, por el embarazo… Al final, acabamos con estas antiestéticas roturas en la piel, que acaban por dar lugar a pequeñas cicatrices que, dependiendo de la calidad de la piel de quien las sufra, pueden tender o bien a difuminarse o bien a enquistarse, haciendo muy difícil su desaparición. Por eso los productos de Heliter, con su concentración de colágeno y vitamina E son tan efectivos a la hora de tratarlas y de prevenir que salgan estrías nuevas. En primer lugar, porque una piel elástica siempre es mucho más capaz de adaptarse, por lo que no se rompe, y en segundo lugar, porque es auténticamente curativo y con el pequeño efecto peeling que produce el ácido glicólico, tanto las estrías como las cicatrices y, sobre todo, las manchas, o bien desaparecen si son claritas, las típicas que salen por el sol o por la edad, cuando son las primeras, o bien se difuminan casi en su totalidad cuando son más oscuras. Por eso, si nos empezamos a tener alguno de estos síntomas, nuestro cuerpo nos avisa de que ya es hora de que empecemos a cuidarnos la piel. Al fin y al cabo, es el mayor órgano que tenemos y hay que cuidarlo. Eso si, una cosa que es muy importante y como último consejo: para aplicar el producto hay que extenderlo sin frotar y dejar que se absorba, ya que si no se queda todo en la piel de las manos.

Si queréis más información acerca de los productos Heliter, podéis llamar al 91 411 54 46.