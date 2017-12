El lifting japonés, un masaje facial que combina salud y belleza

Por todo esto es enormemente necesario empezar a tomar conciencia de lo importantes que son nuestros músculos faciales tanto para nuestra salud como para retrasar el envejecimiento. Davinia Navarro, de Sesderma, es una experta en una técnica que me ha sorprendido muchísimo, el lifting japonés , ya que nunca me hubiera podido imaginar que un masaje facial pudiera dar tan buenos resultados tanto en belleza como en salud. Realmente el tratamiento, que Davinia no solo aprendió sino que lleva años mejorando y aplicando nuevas técnicas, combina el siatsu con un poco de acupuntura y masaje . Un masaje, eso sí, de movimientos intensos y rápidos, como una gimnasia pasiva para el rostro. El resultado es que sube el músculo y la piel , al estimularse a través de la fricción, genera colágeno y elastina .