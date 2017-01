¡Ahora sí! Ha llegado el momento de abandonar los hábitos poco saludables

Ha llegado enero. Es algo curioso, porque parece que según llega este mes, algo en nosotros dice “ahora sí que sí” y decidimos resetear. Empezar de nuevo, abandonando viejos hábitos poco saludables y marcándonos nuevos objetivos que nos ayuden a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Pero si enero se caracteriza por algo es porque va justo después de la Navidad y de los kilillos que parece inevitable coger durante estas fiestas. Por eso hoy quiero hablaros de unos tratamientos maravillosos que he descubierto, que tienen como objetivo acabar con el volumen abdominal de una forma rápida y efectiva. Todo ello de la maravillosa doctora Matilde Bayton, que tiene mi entera confianza desde hace ya mucho tiempo porque a su gran experiencia en el campo de la estética se suma una personalidad muy innovadora y cercana, por lo que todo lo que lleva a cabo lo hace desde la perspectiva de que sus pacientes entiendan el proceso por el que pasan y se impliquen en él, lo que me parece esencial para lograr el éxito en los tratamientos. “Después de navidad se acude mucho en busca de una solución para un aumento de peso o de volumen debido al abuso que hacemos durante estas fechas de los hidratos de carbono y las grasas, lo cual dispara la insulina y hace que la grasa se almacene”, indica la doctora, a lo que añade que, tan importante como los propios tratamientos es seguir una dieta centrada en el control de la insulina.

“Para tratar la acumulación de grasa en la zona abdominal tenemos dos opciones”, explica la doctora . “La primera es por medio de aparatos, nada invasivos, y la segunda por medio de infiltraciones”. También indica que ambas opciones centran el tratamiento en un mes aproximadamente: “no son cantidades de peso muy altas pero que se cogen muy rápido, así que lo suyo es que se bajen con la misma rapidez o similar”.

Para aquellos que no quieren hacerse infiltraciones está el aparato Exilis, que utiliza la radiofrecuencia y los ultrasonidos para subir la temperatura de la zona a tratar muy rápido. Esto tiene un efecto lipolítico, es decir, es capaz de disolver la grasa. “Este aparato ha ganado un premio en Las Vegas por su alta eficacia a la hora de disolver la grasa, pero además tiene un efecto tensor de la piel, ya que en esa zona suele tender a la flacidez” explica la doctora Bayton. Después hay que drenar la grasa, para lo que se utiliza el Endermolab, por el cual esta se metaboliza por vía hepática y linfática. “Este tratamiento es muy rápido: en cuatro sesiones (una a la semana durante un mes) está resuelto”. Y los resultados, por supuesto, son increíbles. “Calculo que se consigue perder una media de 4 kg en unos 15 días, pero hay que tener en cuenta que dependiendo del paciente los resultados pueden variar”, indica la doctora. “Por ejemplo, durante la menopausia 1 kg puede llegar a suponer hasta 8 cm de volumen”.

Sin embargo, tal como explica la doctora, sus pacientes no son, ni mucho menos, mujeres que están pasando la menopausia: “Llevo 30 años en mi trabajo, y algo que he notado es que hoy en día la gente joven no tiene cartucheras, sino celulitis y grasa abdominal. Esto se debe a una vida sedentaria y, sobre todo, a una mala alimentación, a base de productos procesados, que son verdaderamente tóxicos. Además, este tipo de grasa es la que más pone en peligro nuestra salud cardiovascular”.

El otro tratamiento médico-estético que utilizan en las clínicas de la doctora Byton está basado en la mesoterapia a través de una serie de infiltraciones. Es una técnica que trabaja la circulación, es anticelulítica, lipolitica y reductora. “Se combina con un tratamiento de carboxiterapia, que se trata de oxidar la grasa de las capas más profundas de la piel a través de infiltraciones de gas CO2. Tiene un efecto más profundo que el deporte, ya que llega a unas capas de la piel a que el deporte no es capaz de alcanzar”, explica. En este caso, son necesarias unas dos sesiones de media hora a la semana.

Pero si en algo estamos de acuerdo la doctora Byton y yo es en que el mejor tratamiento es una vida lo más activa posible y una alimentación sana, ya que a veces puede ocurrir que perdamos masa proteica y ganemos grasa, lo cual no se transforma en una subida de peso pero si en una disminución de la salud. Por lo que siempre es mejor cuidarse antes… para cuando tengamos que darle una ayudita a nuestro cuerpo, nos cueste lo menos posible.

¿Cuál es vuestro objetivo para este año?