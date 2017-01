Arrasa vistiendo según tu signo

Hace ya años las grandes firmas de moda utilizaron los signos del zodiaco para diseñar sofisticados y atractivos accesorios, con una excelente acogida entre los usuarios. El siguiente paso lo dio uno de los mejores grandes almacenes del mundo, Selfridges, en Londres, creando trece espectaculares escaparates con la moda que debía vestir cada signo del zodiaco para triunfar y sacarle el mejor partido a su personalidad. Para diseñarlos contaron con el asesoramiento de astrólogos, y el resultado final, que yo tuve la suerte de disfrutar, fue impactante.

Lo cierto es que cada signo del zodiaco posee unos rasgos únicos y peculiares, que no solo se reflejan en nuestra personalidad y nuestra forma de ser, sino también en nuestro estilo a la hora de vestir. El intrépido y aventurero Aries, pongamos por caso, no tendrá el mismo estilo que el generoso y sensible Piscis. Y por ello, la astrología se convierte en nuestra gran aliada para elegir colores, cortes, siluetas, accesorios o complementos que mejor nos sientan, según nuestro signo zodiacal.

Siguiendo esta tendencia, cada vez más generalizada, Zalando, una empresa de moda online, con sede en Berlín, contactó conmigo para asociar la moda con los signos del Zodiaco. Indagando y observando a mi alrededor constaté, efectivamente, que a cada signo del zodiaco le atrae un estilo y look distintos según su personalidad. Así que acepté el proyecto. Viajé a Berlín, donde me reuní con un fabuloso equipo, me hicieron un reportaje de fotos fantástico, y el proyecto se puso en marcha con un gran éxito. Teniendo en cuenta que los alemanes no son muy dados a creer en el horóscopo (vamos, lo justito), el éxito alcanzado les ha sorprendido mucho y gratamente.

Así que ya sabéis, si queréis sacar el máximo partido a la moda y lucir la mejor imagen, os tenéis que aliar con la astrología y tener en cuenta los colores y el estilo que os van según vuestro signo. Da muy buenos resultados, ya lo veréis, y ahora que estamos en rebajas es el momento.

El Sol abandona el signo de Capricornio para ingresar en el signo de Acuario, el día 19. Su energía hará que nos mostremos originales, inconformistas, independientes… y estimulará nuestra mente e inteligencia. Los signos de Aire –Géminis, Libra, Acuario- serán los más afortunados del Cosmos.

Y el próximo día 28, coincidiendo con la primera Luna Nueva del año, comienza el Año Nuevo Chino, el año del Gallo, del que ya os hablaré más adelante…

¡Feliz semana!