Inquietante 2018

Tantos días, semanas, meses por delante para luchar y dejarnos la piel con el fin de conseguir que nuestra vida se convierta en lo que siempre hemos deseado y anhelado , que ocurran esos pequeños milagros que casi nos parecen imposibles y que dejarían una sonrisa perpetua en nuestro semblante… Lo cierto es que cuando se inicia un nuevo año me siento un poco paralizada, como si quisiera quedarme como estoy, en esa conocida zona de confort… Sin embargo, me sobrepongo, domino esos impulsos y adelanto un pie (el derecho, por supuesto) con temor y esperanza a partes iguales, consciente de que lo más importante no es adónde me dirija sino más bien no quedarme estancada y avanzar en la dirección de mis sueños, aunque no siempre los alcance…