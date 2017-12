Llega el invierno, se nos va 2017...

A punto de despedir el año, no puedo evitar echar la vista atrás y hacer un rápido recuento de lo que ha sido mi vida, de mis sueños -unos cumplidos, otros no-, de mis ilusiones, de todas las emociones vividas… Y en ese carrusel de sentimientos es inevitable que me invada cierta tristeza al pensar en la fugacidad de la vida, en el paso del tiempo, que se nos escurre entre las manos, en todo lo vivido que ya no volverá… Pero también es momento de emociones nuevas y alegrías por lo que aún está por llegar. Me gusta pensar en el nuevo año a punto de comenzar como si fuese una hoja en blanco en la que todo está aún por escribir… Esperemos que esos renglones estén llenos de cosas bellas para todos , empezando por mucha paz y entendimiento, que falta nos hace…