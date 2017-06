Mila y Teresa: Géminis

Teresa Campos y Mila Ximénez comparten el mismo signo. Cuando se enzarzan en algún punto de vista diferente me quedo pegada al televisor para no perderme una sola palabra. Cuando ves a Mila, pura pasión, manejando esa esgrima verbal llena de toques de humor en sus imitaciones parece que se va a comer el mundo. Sin embargo, en otras ocasiones la dualidad de su personalidad hace que se muestre, como dice Jorge Javier Vázquez, como un bambi, casi como un cervatillo asustado. Bueno, el caso es que las dos tienen ahora mismo el Sol en su signo y la suerte les acompaña, como a todos los Géminis. Teresa ha dejado atrás los días de incertidumbre y regresa al punto de inicio en el que se quedaron sus sueños. Pues nada, Teresa, a recobrarlos y a seguir luchando por ellos porque lo cierto es que si no soñamos no vivimos… Y Mila estrena nueva imagen con la que se encuentra feliz y liberada de inseguridades. Me alegro por ello, aunque nosotros no éramos conscientes de esas inseguridades porque te mirábamos más allá de las huellas del tiempo y de la edad, más allá de las arrugas del rostro, quedándonos con tu sonrisa enmarcada por esos hoyuelos que dulcifican tus palabras a la vez que te dan un aire pícaro y travieso. Ay, Dios mío, a mí me encantaría que con una varita mágica, sin pasar por quirófano, me dejaran un cuello de cisne. De mi cara no me quejo, la dejaría tal y como está, mi genética es buena en cuanto a las arrugas, que no tengo, pero ese cuello… En fin, intento fijar mi atención en mis manos (bonita herencia de mi madre) que me asombran por su textura y belleza . Se mueven independientes, como alas, liberándome de mis miedos, incertidumbres, inseguridades… Y, lo que es más importante, permitiéndome abrazar, acariciar, sentir, escribir ahora este blog con todo mi cariño hacia vosotros…