¡Bárbara Rey acaba de convertirse en abuela!

" Mi hijo Ángel y su maravillosa y guapa mujer me han hecho ¡¡ABUELA!! ... Mi felicidad es indescriptible. Soy abuela de una niña preciosa, buena y sobre todo sana. Nunca imaginé que ser abuela produjera esta felicidad tan enorme, no tengo palabras. Es preciosa, la más bonita del universo."

"Todos los que la ha visto dicen que es la niña más bonita recién nacida que han visto . Me encantaría poder poner una foto de mi niña, pero no puede ser. Quizá más adelante… Quería hacerlo partícipes de mi felicidad en este momento que creí no llegaría nunca. La vida no es fácil, es dura pero te da momentos maravillosos. Soy feliz por mis hijos, por mi nieta, y por más cosas que espero poder contaros un Buen Día . Doy gracias a Dios".