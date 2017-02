Aylen, novia de Marco Ferri, se enfrenta a una demanda por difamación

El triángulo amoroso formado por el italiano Marco Ferri, la americana Alyson Eckmann y la argentina Aylen Milla –actual novia de Marco- bien podría tratarse de un auténtico culebrón venezolano. Pero, por si fueran pocos en este entramado de sentimientos, tonteos y celos, ahora un cuarto en discordia se une a la polémica. Y es que, el ex-novio de Aylen ha aterrizado en España para interponer una demanda en su contra a raíz de sus polémicas declaraciones en Sálvame Deluxe.

Todo comenzó el pasado viernes cuando, en el Deluxe, Aída Nízar reprochaba a Aylen que criticara el comportamiento de Marco y Alyson cuando ella había puesto los cuernos a su novio en un reality. Introducción que la argentina utilizó para hacer unas fuertes acusaciones sobre su anterior pareja…

Aída: “Tú entraste a un reality con una pareja al que dejaste plantado frente a toda la audiencia y te fuiste con él. No eres ningún ejemplo de lealtad a una pareja, por favor”

Aylen: “Sí. Está claro. Tiene toda la razón pero yo quiero ver a Aída qué haría. Ella que ama su vida. Yo también amo la mía. Yo también adoro mi vida, por eso me respeto a mí misma y cuando un hombre me robó y me maltrató como me hizo él, lo mínimo que se merece es que le haga lo que le hice”

Jorge Javier Vázquez: “¿Te robó y te maltrató?”

Aylen: “Sí”

Jorge Javier Vázquez: “¿Sí? ¿Dónde?”

Aylen: “Robar. Robar dinero de la cartera. Robar dinero de la tarjeta de crédito…”

Steisy: “Pero el otro novio que tenías, no Marco, ¿no?”

Aylen: “El otro, vamos. Marco no. No. No”

Lydia Lozano: “Por eso le dejó por Marco”

Aylen: “Sí, por eso lo engañé”

Aída: “Pero tú entraste a un reality con él. Tú quisiste hacer negocio con él”

Aylen: “No. Yo quise perdonarlo. Estaba en un proceso de perdonarlo. A mí el reality no me interesa, de verdad”





Para aquellos que no hemos seguido el reality chileno `Amor A Prueba´ os adelanto que el chico con el que Aylen entró en este reality en el que se dio a conocer, y a quien puso los cuernos en directo con Marco Ferri, se trata de Leandro Penna. Un modelo argentino relacionado con varias celebrities del país, con quien Aylen mantuvo una relación sentimental durante varios meses y que, tras sufrir el engaño en directo de Aylen con Marco, decidió abandonar el reality.

Pues bien, tras las serias acusaciones vertidas por Aylen, Leandro esta semana aterrizaba en Madrid con rumbo directo a los juzgados para interponer una denuncia a su ex-pareja por difamación.

Una sonada noticia de la que se han hecho eco los programas de televisión chilenos tras haberse puesto en contacto con Aylen, a quien han comunicado las acciones legales que estaba poniendo en marcha su ex-novio. Pero Aylen ha optado por defenderse tirando balones fuera y asegura estar pasándoselo muy bien y tranquila con este asunto ya que ella no nombró a nadie:

“Yo estoy en España. Estoy con una amiga. Estoy trabajando también. Lo estoy pasando muy bien. No sé qué es esto que me estás contando. Me acabo de desayunar con el tema. No sé, pobres personas, la verdad. El que le quede el sombrero, que se lo ponga. Yo estoy acá hablando de mi vida, y bueno, si le quedó el sombrero y se lo puso sólo, no sé… No sé el resto de su vida qué hace… No sé… No me interesa qué está haciendo, qué piensa hacer… No sé nada más de esta persona hace mucho tiempo ni me interesa saberlo. Sólo eso. Nadie ha mencionado a nadie. Yo cuando hablo de robo, hablo de un ex. No lo menciono directamente”

Una defensa basada en que nunca ha mencionado el nombre de su ex en esas acusaciones. Pero, aunque en el Deluxe no mencionó el nombre de Leandro aun quedando más que claro a quien se refería, hace unos meses hizo alusión a su ex-pareja con el mismo tema en Twitter, a quien acusaba de `robarle de la cartera´.

“ Lamentable tener que hacer viaje relámpago a España por este motivo. Pero debido a las acusaciones de Aylen en un programa español, me he visto obligado a demandarla para proteger mi honra, reputación y frenar esto!” Así Leandro hacía pública su decisión desde Madrid.

Según los medios chilenos, la compensación económica que Leandro estaría pidiendo a Aylen alcanzaría la suma de 20.000 euros por los daños que su ex-pareja estaría generando en su imagen.

Una guerra que se remonta varios meses atrás. En el reality chileno, Aylen y Leandro protagonizaron más de un enfrentamiento. Uno de ellos, teniendo que intervenir Marco para sujetar a Aylen para impedir que esta llevara a cabo sus intenciones.

E incluso, Aylen llegó a declarar en medios públicos que su ex-novio Leandro la obligó a someterse a 5 operaciones estéticas. Una polémica forjada en los realities que ha acabado por cruzar el charco.

