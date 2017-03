Frank Cuesta destrozado tras la condena firme a Yuyee

La pasada semana Yuyee, madre de los cuatro hijos del conocido protagonista del programa 'Wild Frank', cumplía 1.000 días de condena en una prisión de Tailandia, mientras las redes sociales seguían volcándose con su caso pidiendo justicia. Pero, por desgracia, el increíble apoyo virtual que la familia de Frank Cuesta está recibiendo desde distintas partes del mundo no es suficiente para calmar el dolor que han producido las últimas noticias recibidas: “Hay que llorar por dentro y sonreír por fuera!!! Y por supuesto hay que seguir peleando...es la única manera de conseguir justicia. Me meto en un avión para terminar la grabación de Wildfrank y en unos días a pelear de nuevo por ella y nuestros hijos. Gracias a todos por seguir ahí apoyando desde la sombra!!!”

Estas son las palabras que Frank ha compartido en sus redes sociales esta misma mañana haciendo alusión a la decisión del Tribunal Supremo que ayer hacía pública: “El tribunal supremo ha rechazado el caso de Yuyee. La condena es firme a 15 años y 3 meses!! La vida de mis hijos y la suya destrozada. No hay justicia en este puto mundo!!!”

Una insólita condena de 15 años y 3 meses de cárcel en la prisión de Bankong a una madre de 4 hijos españoles menores de edad que en Noviembre del 2013 fue arrestada en el aeropuerto de Bankong por tráfico de drogas.

Para aquellos que no recordéis los detalles de este complicadísimo caso seguramente estaréis pensando que semejante condena habrá sido consecuencia de que la madre de los hijos del conocido presentador sería `pillada in fraganti´ con varios kilos de droga, pero nada más lejos de la realidad…

En la entrevista que realicé a Frank Cuesta para la Revista Qué Me Dices! o explicaba sin pelos en la lengua: “Su sentencia final es por tráfico de 0,005 gramos de cocaína con intención de venta. Te recuerdo que 0,005 gramos de cocaína son 35 céntimos de euro, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Yuyee fue analizada y no tenía restos de cocaína ni en sangre ni en orina. La cocaína nunca apareció. La querían condenar y la condenaron sin pruebas. Esto se explica con una simple palabra: MAFIA”

Y es que, según apunta Frank y su círculo más cercano, el trabajo que tanto Yuyee como él llevan realizando desde hace años en Tailandia contra las mafias poniendo sus vidas en constante peligro en defensa de los animales está íntimamente unida a esta incomprensible condena por la que una mujer ha sido condenada a más de 15 años de cárcel por, supuestamente, haber tenido en su poder 5 miligramos de cocaína que se dice que encontraron y que desapareció en los análisis…

Una brutal sentencia que, según todos los detalles aportados por Frank sobre el caso, en España no tendría ni pies ni cabeza. Y más cuando recordamos que hace unos años el hijo de Ortega Cano era sancionado con una multa económica tras haber sido pillado con 7 gramos de cocaína. Una cantidad 1.400 veces mayor a la que atribuyen a Yuyee.

Sin olvidarnos que las prisiones de Tailandia poco tienen que ver con las de España, ya que el propio Frank nos desvelaba las escalofriantes condiciones en las que se encuentra Yuyee desde hace más de 1.000 días: “Pasa 14 horas con otras 70 reclusas en una celda de 45 metros cuadrados. El resto del día trabajando. No puede poseer nada, ni un peine. La cárcel para los tailandeses se asemeja más a un campo de concentración, que a un centro de recuperación”

Tan opuestas son las condiciones en las que se encuentra Yuyee respecto a cualquier preso en un centro penitenciario de España que incluso Frank tiene que acudir a diario a la cárcel para garantizar que la madre de sus hijos pueda alimentarse correctamente: “Yo voy a diario para llevarle la comida, y cuando yo no estoy contrato a una persona que se la lleva todos los días, porque dentro de la cárcel sólo les dan un plato de arroz con vegetales. Por eso ves a muchas presas que se les cae el pelo o con problemas de dientes, por la mala alimentación. Dentro de la cárcel venden comida para que se la podamos dar a diario. Es decir, que hacen negocio con todos nosotros, además de con el trabajo de las presas, que cosen ropa, hacen tuppers... ¡Menudo beneficio sacan!”

Una situación inhumana que no sólo está sufriendo Yuyee en sus carnes, ya que ha afectado de manera drástica a los cuatro hijos de Frank, sobre todo a la salud del pequeño Zorro: “Zorro nació antes de tiempo y tiene problemas físicos y ha pasado ya dos operaciones de corazón. Mi hijo lo sufre en el día a día y ha ido al hospital dos veces desde que Yuyee está en la cárcel. Una de las veces que la fuimos a ver, un guarda los amenazó mientras yo estaba comprando la comida. Cuando volví, tenía un ataque de ansiedad brutal y terminó en el hospital... Los otros guardas le increparon y fue despedido a los dos días. Sospechamos que estaba comprado, pero ¿cómo demuestras eso? Hemos intentado todo para que Yuyee saliera con pulsera telemática, en arresto domiciliario, y pudiera cuidarle... pero nada. Los que la quieren dentro, no la van a dejar salir”

A pesar de todo, Frank sigue luchando con uñas y dientes por Yuyee y por sus hijos sin recibir ayuda de nadie tras haber tocado todas las puertas habidas y por haber, a excepción de las miles de personas que han sido incapaces de mirar para otro lado y que hoy siguen unidos con un mismo lema #FreeYuyee.

