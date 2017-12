Kiko Hernández

¡Mª José Campanario rompe su silencio! Sus primeras declaraciones tras su último ingreso hospitalario











telecinco.es

Durante los últimos días no ha habido medio de comunicación que no se haya hecho eco del último ingreso hospitalario de la mujer de Jesulín de Ubrique. Pero lo que no esperábamos es que la propia Mª José Campanario rompiera su silencio cuando es el centro de todas las miradas .

Y no, en esta ocasión no ha sido mediante su revista de cabecera. Campanario ha decidido hablar largo y tendido mediante las redes sociales sobre el motivo de su ingreso, contestando a todo tipo de preguntas, acusaciones e insultos.

"No me gusta dar pena a nadie. Ingreso porque soy intolerante a muchos medicamentos, y los únicos que se pueden poner en mis brotes son hospitalarios. ¿ Crees que me hace gracia separarme de mis hijos en vez de poder estar en mi casa? Esta tía tiene nombre y sufre como tú y como cualquiera. Puedes creer o no, pero la fibromialgia es así. No se ve por fuera, te mata por dentro".

Muchos enfermos de fibromialgia no han visto con buenos ojos las declaraciones que hizo sobre su enfermedad en las revistas del corazón, y Campanario se defiende así de sus detractores:

"¿Da igual si una se muere, verdad? Porque como ha salido en una revista... jamás cobrando por hablar de la fibromialgia sino con el fin de ayudar, pero como sale en revistas, qué más da lo que sufra o sufra su familia o sus hijos, porque como ha salido en revistas... en muchas sin cobrar... madre mía. (…) Hablé gratis de mi enfermedad por si podía ayudar, pero aun poniéndolo en la revista, hay mentes muy retorcidas. ¿Qué se le va a hacer? Lo conté gratuitamente y con la intención de ayudar a quienes la padecen y no se les atiende bien o no se les cree. Pues Lady Gaga y Morgan Freeman lo han contado igual y no pasa nada, pero como yo soy la mierda la Campa...”

Mª José Campanario ha recibido multitud de mensajes con acusaciones de "vaga" de "sólo ganar de dinero a costa del mundo del corazón" o con consejos de "ponte a trabajar" que ha sido incapaz de dejar pasar entrando al trapo de la siguiente manera:

“¿Vaga? ¿Una persona que no necesita trabajar y saca una carrera y trabaja como odontóloga? Madre mía, qué miras tenéis. Por cierto, yo no había vendido jamás una exclusiva y la prensa se metía dentro del hospital donde yo trabajaba a hacerme fotografías para luego venderlas. Eso de que si no quieres no sales, no es verdad. Mucho ganaron conmigo antes de hacer un reportaje yo, el día de mi boda. ¿Y acaso es matar a alguien? ¿Eso justifica que también se me haga daño porque he contado GRATIS lo que me ocurre para que se dé a conocer más esta enfermedad? Parece ser que sí, que todo vale. Pero, ¿tú crees de verdad que somos los personajes que salen en la tele? ¡Porque somos personas de carne y hueso! ¡Yo jamás he vendido una crisis de ansiedad ni una enfermedad! Es alucinante. Gano dinero con mi trabajo como odontóloga y sin hablar de nadie que también soy libre. ¿Sabes acaso en que lo invierto? ¿Quién lía? ¿Yo por estar enferma o el gilipollas de turno que coge un móvil para llamar y avisar de que estoy en un hospital o intentar hacer caja con fotos mías ingresada? Sois la pera".

Y es que, por si todavía no había quedado claro, Campanario quiere dejar patente que no está para nada satisfecha con las noticias que se dan sobre ella y que es toda una señora de su casa que limpia baños y pone lavadoras:

"Sufro lo mío. Se puede opinar, no destrozarle o intentar destrozarle la vida a una persona cómo llevan haciendo 16 años. Jamás había vendido un reportaje y ya me perseguían y opinaban e insultaban. Yo no pierdo el tiempo en tonterías absurdas. Pero no soy tonta, ni muchísimo menos. Soy una persona normal y corriente, con una enfermedad muy jodida (…) Si pensase un poquito, entendería que a la última que le apetece estar en un hospital separada de mi familia es a mí, que parece que es un privilegio. ¡Ah! Una cosa más, en la SS también me ingresan, no solamente en la privada y no es por tener dinero, es porque tengo un seguro privado que me lo permite en esas clínicas. Aparte de todo eso, me encanta hacer cosas en mi casa aunque tenga ayuda y no se me caen los anillos por fregar los WCs y poner lavadoras o limpiar mi casa y cocinar”

Incluso se ha animado a contestar a aquellos que dicen que va repartiendo demandas a diestro y siniestro:

"¿Yo demando a todo dios? Si os creéis todo lo que dicen en televisión es normal que tengáis una versión bien distorsionada de la realidad. Yo he empezado a demandar después de 14 años de acoso y derribo. Y le voy a decir una cosa, una puede ser puta, pero no por eso hay derecho a que la violen.

¿Yo he hecho reportajes? Sí, claro. Pero mucho antes ya me perseguían y vendían mis imágenes DENTRO del hospital donde trabajaba sin yo haber abierto la boca jamás. Lo que pasa es que una mentira repetida mil veces, se vuelve verdad. Y sí, procuro ser amable y no juzgar a las personas sin conocerlas. Hay mucho más allá en las personas que salimos en una pantalla de televisión".

Campanario no ha querido dejarse nada en el tintero. Ha respondido a todos los insultos, a veces con humor y otros poniéndose al mismo nivel. Ha explicado cómo vive su enfermedad y sus ingresos, e incluso se ha animado a compartir las fotografías de su última tortilla de patatas. E n fin, que a falta de prensa, bueno es Facebook…

Y con este post despido el 2017. ¡Os espero a todos este fin de año en Telecinco para vivir juntos las Campanadas!

¿Tienes información sobre algún famoso? Ahora puedes ponerte en contacto conmigo en Whatsapp mediante mi número de teléfono 644 33 02 33 (Solo mensajes de texto). Si lo prefieres también puedes utilizar mi correo electrónico: info@kikohdez.com o visitar mi página web











Kiko Hernández