Sergio GH VIP, de concejal a poeta del amor

Ivonne Reyes no imagina lo que va encontrarse a su salida de Gran Hermano VIP. Y no me refiero a la gran noticia de las últimas horas sobre la esperadísima entrevista a Pepe Navarro que podremos disfrutar próximamente en 'Mi casa es la tuya' 15 años después de haber presentado la tercera edición de Gh, sino a la nueva faceta artística que está explotando el nuevo hombre de su vida desde su salida de la casa.

Sergio Ayala se presenta a sí mismo como Concejal de Medina Del Campo, Ex-pretendiente en MYHYV, Rey belleza Castilla y León 2016 y Concursante GhVip5 pero desde hace varios días podrá incluir en su curriculum una nueva profesión: poeta del amor.

Puede que la prueba de `Romeo y Julieta´ haya hecho demasiada mella en este concursante, puede que esté intentando ponerse a la altura de su nueva relación basando sus publicaciones en sus redes sociales en una interpretación digna de un culebrón venezolano, pero lo que está claro es que sus declaraciones públicas de amor hacia Ivonne Reyes no están dejando indiferente a nadie.

“El alma que puede ver a través de los ojos también puede besar con la mirada Ivonne Reyes”

De posar a torso descubierto bajando sus pantalones rozando el límite para no ser censurado por Facebook y dirigir sus palabras a una tronista de MyHyV a quien intentaba conquistar, Sergio ha pasado a lanzar a la red poesías que harían temblar al mismísimo Shakespeare que pretende que traspasen los muros de Guadalix:

“Me encantas, te miro, me fascinas, te sonrió, me enamoras, te quiero, me apasionas, te amo, me haces feliz”

Todo un romántico que parece tener fe absoluta en el futuro que le espera junto a Ivonne, mientras muchos opinan que no se trata más que de una estrategia de la venezolana para dar de qué hablar. Veremos en qué termina este romance mediático cuando se apaguen los focos de GhVIP…