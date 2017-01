El 'Universo GH' se vuelca con Quique Gh16 tras la triste pérdida de su madre

Pocos minutos después de la publicación de la sentida despedida de Quique a su madre, a quien todos conocimos durante las galas de Gran Hermano como su defensora en plató ganándose el respeto y el cariño de la audiencia, su amiga Pepa Beltrán ex-concursante de Gh12 no dudaba en mostrar su apoyo al médico de Gh15 en los duros momentos que está viviendo: “A las 9 de la noche murió la madre de Kike. Llevaba ya semanas luchando a tope pero no ha podido ser. Una campeona hasta el fin. Te echaremos de menos amiga mía. Miles de abrazos allí donde te haya tocado en el cielo. Te queremos Mary Carmen”

Pero este no ha sido el único mensaje de cariño que Quique ha recibido desde entonces. Entre los cientos de comentarios de ánimo que se han acumulado en sus redes sociales, encontramos presente la familia formada por todos los ex-concursantes de Gran Hermano de todas las ediciones, que no han dudado en mandar a Quique sus condolencias.

Iñigo Gh1:“Joder… tío. He llorado... porque lo he sentido mucho. Se te quiere mucho. Un abrazo enorme”

Carola Gh2: “Te abrazo. Mucho ánimo”

Raquel Abad Gh7: “Ánimo hermanito. Te queremos. Ella siempre va a estar contigo!!!”

Iván Madrazo Gh10: “Me acabo de enterar de tu triste pérdida decir que lo siento mucho. Sé que nada te consuela pero que sepas si necesitas algo aquí estoy”

Orlando Gh10: “Mucho ánimo hermanito, te acompaño en el sentimiento. Dep”

Indhira Gh11: “Lo siento mucho. Un beso grande. Mucha fuerza”

Laura Campos Gh12: “Lo siento muchísimo hermano. Ánimo. Mil besos”

Pepe Flores Gh12+1: “Vaya lo siento Enrique… Un fuerte abrazo”

Edoardo Gh14: “Un abrazo Quique”

Iván Paniego Gh14: “Lo siento mucho Quique! Mucho ánimo y fuerza para ti y toda tu familia”

Loli Pozo Gh15: “Dios la tiene en su gloria!!! Un beso hermano...”

Raquel Gh16: “Decirte que aquí me tienes para lo que necesites!!! Besos al cielo”

Niedziela Gh16: “En estas ocasiones me faltan las palabras… Sólo te envío un abrazo enorme y mucha fuerza cariño. No estás solo”

Marina Gh16: “El cielo llora”

Amanda Gh16: “Lo siento muchísimo cariño. Tienes todo mi apoyo y puedes contar conmigo para lo que necesites”

Carolina Gh16: “Decirte que lo siento muchísimo, que tienes a una compañera, amiga y hermana que te quiere muchísimo que siempre voy a estar hay aunque por motivos de trabajo ya no tengamos el mismo contacto, sabes que siempre estaré hay para lo que necesites! Simplemente decirte que te quiero mucho y que estés tranquilo que seguro que ella está bien.. ya me entiendes! Muchos besos y abrazos para ti y tu familia!!!”

Pero, sin duda alguna, me quedo con las palabras que el propio Quique dedicaba a su madre en Julio del año pasado desde su blog Doctoliendresblogmientras relataba su experiencia en Gran Hermano desde el minuto cero. Palabras que hoy cobran más sentido que nunca.

“Allí estaba ella, mi madre, llamando con sus nudillos a la puerta de la habitación 1313. Carmen, no es muy dada a viajar sola, pero lo hizo por mí, me dio calma y tranquilidad como solo las madres saben hacerlo. Almorzamos juntos y luego dimos un paseo por el centro de Madrid. No hablamos del programa, tuvimos conversaciones que jamás habíamos tenido durante mis 31 años de vida. Creo que fue la primera vez en la vida en la que vi a mi madre como un “ángel”, ya lo sabía, pero aquel día fue especial. Me estaba acompañado como siempre lo hacen las madres, en las buenas y en las malas. Allí estaba ella, preocupada por sus pruebas médicas que tenía a los días siguientes de empezar el programa, pero dándolo todo para que estuviera tranquilo y disfrutara de aquello. Desde aquí, GRACIAS MAMÁ, te quiero más que a nada en esta vida. Estoy muy orgulloso de cómo lo hizo, la valentía que le puso, su saber estar, educación y respeto. Luego me confesó que disfrutó como una enana y además, le sirvió para olvidarse de todo lo malo y de los problemas que todos y cada uno de los que leéis estas líneas tenéis día a día, no solamente propios, sino de aquellos a los que más queréis y que a veces, la vida, trata mal de forma injusta. Gran Hermano sirvió a mi madre para amar más a la vida y aferrarse a ella, ese es mi único y verdadero premio. Gracias a Gran Hermano, Carmen tuvo la valentía de enfrentarse a su destino y a día de hoy, salió victoriosa. Bueno, como os contaba, acabamos en el mercado de San Miguel, no lo conocía y le encantó. El encanto de aquel sitio le recordaba a su infancia en el pueblo que le vio nacer, se sentía bien y yo con ella, aún más. Finalmente, como otra señal del destino, acabamos en la puerta del sol, pisando el Km. 0, preludio del inicio de una nueva etapa. El inicio de un camino de 1000 millas que empezó con el primer paso”

Una bonita declaración de amor hacia su madre de la que hoy espero que recuerde esas palabras dichas antes de su entrada en Gran Hermano y que le sirvan de consuelo en estos durísimos momentos:

“Volvamos al momento en el que supe que era concursante de GH. La única y primera persona que lo supo fue mi madre. Carmen, es una persona que a lo largo de su vida ha tenido momentos malos, muy malos y desmoralizadores, pero de los cuales siempre se había repuesto con gran valentía. Quedó sin padre muy pronto y eso le hizo fortalecerse de forma muy precoz, sirviéndole incluso para superar esa maldita enfermedad que todos sabemos cuál es. Aquella misma mañana, tras la llamada, llegué a casa, la senté en el salón y se lo dije. Su cara era un poema, pero un poema sacado de una auténtica obra de tragicomedia. Sus ojos se iluminaron, su sonrisa nerviosa no le dejaba pensar bien lo que le contaba mi boca. Sólo dijo una frase que se me marcó en el corazón para siempre: “ allí donde estés, estaré yo queriéndote” y sin lugar a dudas supe que ella, sería mi defensora”.

Quique, mi más sincero pésame.

