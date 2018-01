'El Yoyas', de 'GH 2', abandona de madrugada Gran Canaria por orden de la jueza

Eran las 6:30 de la mañana cuando varias personas presenciaron cómo 'El Yoyas' paseaba por la terminal del Aeropuerto de Las Palmas de Gran Canarias con una maleta de deporte con pocas pertenencias mientras esperaba embarcar para su vuelo. Según me aseguran, Carlos Navarro no paraba de dar vueltas y tenía muy mala cara. Por lo que, lo más seguro, es que 'El Yoyas' pusiera rumbo a Madrid o Barcelona ya que me aseguran que no embarcó en el avión a Bilbao.