Así terminó la gala final de 'GH Revolution'

Hugo ha sido inteligente y leal a los suyos, pero los estúpidos movimientos deal que fue su amigo desde el minuto cero apuntaban al 'dúo sacapuntas' como unos traidores sin escrúpulos y a Hugo como una pobre víctima de las malas compañías. Esto no le quita mérito a su victoria pero, evidentemente,

Tras terminar la gala, todos los ex-concursantes acudieron a 'La Posada' para seguir con la fiesta. Hugo celebró por todo lo alto junto a su familia, amigos, compañeros y admiradores y no hay más que ver alguna de las fotografías de la noche para comprobar que el uruguayo estaba flamante de alegría. Y no es para menos, 300.000 euros más en el bolsillo alegran la vida a cualquiera.

Quien parece que no consiguió divertirse mucho fue Rubén… Su cara de asombro al escuchar el nombre de Hugo como ganador no tuvo precio y la fiesta post gala no consiguió animar su terrible decepción.