El emotivo reencuentro de Muti 'Gran Hermano 16' con su familia biológica

Muti siempre se ha deshecho en palabras de amor y agradecimiento hacia su familia. Su madre y sus hermanas son los pilares de su vida y cada 22 de Febrero dedica emotivas palabras en recuerdo de su padre, que falleció cuando él tenía tan sólo 10 años: “A pesar de los años no hay día, noche, segundo y minuto que no me acuerde de ti. Sé que desde ahí arriba guías mis pasos y nos cuidas a todos pero no sabes la falta que me haces. No sé cómo agradecerte todo lo que has luchado por mí por tenerme en tu familia desde minuto uno en que me viste hoy me siento orgulloso de poder estar donde estoy y ser la persona que soy y todo te lo debo a ti papa. No sabes lo que te echo de menos, no sabes las veces que volvería atrás nada más que para sentir un abrazo por última vez…Ahora me toca a mí hacer tu papel papa y eso haré… Lo eras y serás todo para mí!”