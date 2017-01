Las 50 sombras de Terelu

Anoche mi compañera de 'Sálvame' se dejó llevar por el momento y contestaba sin ningún pudor a las preguntas de sus compañeros, dando detalles sobre sus gustos en el dormitorio…

Irma Soriano quería saber si Terelu echaba de menos llegar a casa y tener a alguien esperándote en la cama y mi compañera no dudó en resolver sus dudas.

Según Terelu, aunque a ciertas edades se valora muchísimo el sexo, para ella ahora tiene otra importancia. Asegura no echar de menos el sexo, aunque lo considera un punto importante en una relación de pareja. Pero, en estos momentos de su vida, lo que confiesa echar de menos es tener a un hombre esperándola en la cama, de quien recibir apoyo, abrazos y besos en los momentos claves. Alguien que sostenga su mano.

Pero Daniela Blume no desaprovechó la ocasión para indagar en los gustos más íntimos de mi compañera y realizando la siguiente pregunta: “¿Cuál es tu postura favorita en la cama?”.

Al principio Terelu lanzaba balones fuera afirmando ya no acordarse pero, poco después, decidía meterse en el barro y desvelar sin tapujos sus preferencias en la alcoba: “El normal, el hombre encima y tú debajo, aunque ese momento del `guau guau´… ¡Tampoco está mal!”.

Pero las risas tras las declaraciones de Terelu duraron poco ya que el último en someterse a las preguntas de sus compañeros fue Toño Sanchís. Alejandro Abad intentaba tirar de la lengua al representante pidiendo a Toño que contara si estas Navidades había montado el Belén, pero Sanchís jugó a hacerse el tonto.

Una situación totalmente contraria a la que vivió poco minutos después con Alonso Caparrós. Durante el turno de preguntas al presentador, Toño quiso saber si, tal y como había dicho en el plató de 'Sálvame Deluxe', le había decepcionado o seguía pensando que era el mismo Toño que había conocido en el colegio. Caparrós se mostraba cariñoso y políticamente correcto y aseguraba guardarle cariño y haberse reencontrado con el chico que conoció hace tantos años atr ás, aunque desconocía por completo lo que había hecho durante ese tiempo en el que no han tenido contacto.

Así, Caparrós, aprovechaba su turno de palabra para devolver la pregunta a Toño. Alonso fue directo, acusó a Toño de haber realizado su pregunta para lavar su imagen pública y que debía ser consciente de que seguramente sería uno de sus nominados. "Eres un rival a batir. Cuanto antes mejor".

Pero Toño tiene otros planes en mente. Intenta por todos los medios poner en marcha una estrategia de nominaciones junto a la cuadrilla que ha formado con Tutto y Alejandro Abad y ya asegura que conseguirá que vayan desfilando uno a uno. “Yo tiraría a por una de las MARILOLIS. Yo a Alonso no lo voy a nominar. No me parece un rival”.

Pero Tutto parece no estar de acuerdo ya que, para él, parece que en 'Gran Hermano VIP' sólo tienen que permanecer aquellos que no dispongan de solvencia económica: "Yo voy a nominar con 3 a Elettra porque no le hace falta este programa".

Aunque por el momento Toño no ha conseguido que sus `espartoños´ remen en su misma dirección y escucha con poca paciencia el buen concepto que tiene Alejandro Abad del programa 'Sálvame' y de sus colaboradores, en lo que sí que parecen estar de acuerdo es en aislarse del resto del grupo.

Tutto, Toño y Abad –en menos medida- se empeñan en apartarse de sus compañeros. Incluso anoche durante la fiesta, mientras los habitantes de la casa disfrutaban riendo y bailando, ellos tres decidían esconderse –vestidos- en la sala del jacuzzi, donde accionaron los botones de las burbujas para crear ruido de fondo y que sus maquinaciones sobre las nominaciones no llegarán a oídos de nadie. Eso sí, hasta que el súper les llamó la atención. Tal y como sucedía también cuando Abad decidía taparse el micrófono para cuchichear con Toño.

Sanchís intenta montarse de manera forzada `un Carlos Lozano´ a toda costa. Dice haber entrado a ganar, ser consciente de que esto es solo un concurso y que va a jugar sus cartas aunque ahora está observando. Veremos por cómo termina su hazaña…

