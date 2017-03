¡Arranca El Xef 2!

Este domingo, Dabiz Muñoz estrenará la segunda temporada de El Xef 2.

"Vamos a reventar Londres", "Londres te lo da y te lo quita todo", "Londres es la puerta del mundo"... “Mucha presión, mucha tensión, mucho estrés, pocas horas de sueño y un nivel de exigencia brutal detrás de este proyecto que busca conseguir esos sueños que nos hemos planteado como grupo” así habla Daviz de su apertura de Streetxo Londres en el tradicional y elitista barrio de Mayfair . El programa vuelve más renovado que nunca este domingo a las 21:30, en Cuatro.

Catarina Nacimiento, Marta Campillo. Pablo Sobrino, Daniel Villoria, Manuel Villalba, Javier Arroyo, y su equipo, formaron su batallón suicida en la promo que desde hace días podéís ver está en emisión. Este es el último post del making of con más fotos inéditas de todo lo que ocurrió durante la grabación. ¡Bon appétit!

Fue un espectáculo verles cocinar…

En la rueda de prensa Daviz declaró que “entre Madrid y Londres somos 180 personas trabajando alrededor del proyecto”

Daviz es imparable: "No me pongo límites al comerme el mundo", apunta, y por qué no un Streetxo en Nueva York o un Bistró en París.

¿Qué veremos? Los momentos más emocionantes de la creación de la nueva carta del restaurante londinense, en permanente estado de cambio; sus constantes peleas con arquitectos y obreros por los retrasos de las obras y los incontables gastos; la búsqueda de un excelente personal de sala capaz de sobrevivir a su nivel de exigencia; el Brexit y el caos con los proveedores españoles y las importaciones; las idas y venidas semanales entre la capital británica y Madrid…

Sin guiones diseñados, tramas prefabricadas o escenas ensayadas, el documental es el reflejo del día a día de Dabiz Muñoz.

No puedes perdértelo, recuerda…este domingo, a las 21:30 en Cuatro.

