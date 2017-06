Mayte Méndez de Vigo

Licenciada en comunicación audiovisual, Laura presenta la información Meteorológica en Mediaset. Es una viajera insaciable, y una deportista nata. También una valiente, porque bucea con tiburones y aguanta la respiración bajo el agua durante muchos minutos, haciendo lo que más le gusta y relaja: la apnea. Es autora del blog Vitamin Sea y entre chubascos, tormentas, y días soleados, me ha contado sus prendas favoritas y lo que nunca se pondría. ¡Muchas gracias Laura!

¿De dónde te viene tu pasión por el deporte? De mi familia, mis padres entrenaban todos los días, practicaban el buceo, boxeo y running, llevo desde pequeñita haciendo deporte.

¿Cuánto lo practicas? Nado 4 veces por semana 1 hora, corro otro día, dos más hago yoga… y me escapo siempre que puedo a bucear…Me relajo oyendo el agua, las burbujas, me da la paz… El deporte me ayuda para mi cabeza, para mantenerme en paz, para comer y dormir bien…

Eres como un pez en el agua… Sí. No me da miedo. Me viene de familia. Soy de agua, soy Piscis!!! Recuerdo que con sólo cinco años me enganchaba a la espalda de mi padre y bajábamos cinco metros para ver todos los peces de colores….

Y además has sacado un vino…que he probado y está delicioso… Mi familia paterna, mi bisabuelo, abuelo y mi padre, tuvieron destilerías desde 1895. La licorería más antigua de Madrid era de mi bisabuelo Mariano Madrueño (c/ Calatrava 15), ahora en la calle del Postigo de San Martín, 3, así que con tanta familia licorera, mi padre decidió hacerme un homenaje lanzando mi primer vino: “Apnea”, un Ribera del Duero que está buenísimo!

No hace mucho que empezaste con el running… pero ya te has enganchado, no? Bueno, llevo ya 6 o 7 años corriendo…

¿Tus marcas preferidas para hacer deporte? Adidas para running, y buceo. También para sumergirme elijo monos de Mares , y para esquiar me encanta la ropa de Head

¿Cada día consultas el parte meteorológico antes de salir de casa? Sí! Te contaré que también lo hacía antes de presentar el tiempo, todo influenciada por mi pasión marítima, el viento…

Nunca presentas sin… No tengo nada, salvo una pulsera que me regalaron mis padres de No tengo nada, salvo una pulsera que me regalaron mis padres de Aristocrazy , y que sin ella me siento desnuda.

RRSS… ¿Quién te hace esas maravillosas fotos? El fotógrafo Álvaro Puerto: El fotógrafo Álvaro Puerto: http://alvaropuerto.com/

¿Te gustan los escotes? No, nunca llevo escote, no lo veo necesario. No estoy cómoda.

¿Qué productos de maquillaje llevas siempre en tu bolso? Crema Nivea, vaselina y barra stick multiusos de Nars, que me sirve para labios y para darme colorete.

¿Tu prenda fetiche? Los bolsos, no me importa invertir en ellos.

¿Eres de vaqueros? Sí.

¿Tus preferidos? Levi´s. El modelo alto y muy pitillo.

¿Un lugar del mundo para comprar? París.

¿Y para perderte? Cualquier sitio que tenga playa, corales para bucear, cualquier isla de Indonesia, donde haya mar, yo me perdería en un barco dando la vuelta al mundo!

¿Ropa de invierno o de verano? Verano.

¿Eres de estampados? Poco. Soy más de colores lisos.

¿Tu color preferido? El azul marino.

*Con Manuela Soriano (estilista ya jubilada) en sastrería de Informativos.

¿Y alguno que evitas? No me veo con los rojos o rosas…

¿Pantalón o falda? Soy más de pantalón, eso sí, siempre de corte pitillo y de talle alto.

¿Marcas preferidas? Soy fan de Soy fan de Comptoir des Cotonniers desde hace mucho tiempo, también de Hoss Intropia, de los bolsos de Loewe, las camisas de Massimo Dutti y de Zara Home...me encanta la decoración!

¿Eres de complementos? De pocos. Con tanto entreno sólo uso pequeños pendientes, los de bebé, de perlita o brillantitos. Jamás llevo reloj.

¿Tu tienda preferida? Colette, en La Rue Saint-Honoré de París.

¿Qué secreto de belleza tienes? Dormir ocho horas, llevar una vida sana y cuidar la alimentación.

¿Y para el pelo? Antes lo tenía rizado, pero con el cloro, lavados diarios, planchas y secadores, me he quedado sin rizos. Me pongo mascarilla a menudo, me lo protejo con filtros solares, y en Aveda me hago tratamientos de brillo e hidratación.

¿Tu maquillaje perfecto? Cara lavada y morenita.

¿Tu última adquisición? Una camiseta térmica para irme a esquiar y unos calcetines de running.

¿Un olor que te encante? Soy muy maniática con los olores, pero en general me molestan, me gusta el olor a limpio, a aire fresco, a mar, a monte, a jazmín que me recuerda a mi infancia.

¿Con qué colonia te perfumas? Con ninguna!

¿Diseñador preferido español? Hannibal Laguna

¿Eres supersticiosa? Muy poco.

Una manía… Creo en el destino, las cosas pasan por algo, no existen las casualidades.

¿Tu calzado preferido? Ir descalza.

¿Lo último que has leído? “Manual para mujeres de la limpieza” de Lucia Berlín, ahora comienzo “La amiga estupenda” de Elena Ferrante, también soy fan de los cómics, me gusta dibujar…

¿Qué música escuchas? Me gusta descubrir nueva música, como la electrónica…

Nunca te pondrías… Escotes, lunares y cosas estridentes.

¿Cuál sería un look perfecto? Vaquero con camiseta marinera o camisa masculina.

Un sueño por cumplir. Tengo muchos! Viajar sin parar…y tener un programa en el que pueda mostrar mis reportajes por todo el mundo, cuando nado con tiburones, hago apnea, esquí de fondo con Emiliano Morlans, monto en moto de nieve, o en trineo.

