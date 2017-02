Contestaciones de mes de enero

Toca contestaros, es última semana de mes. Gracias por seguirme. Comienzo dando la enhorabuena a Edurne, Eva Hache, Jorge Javier, Santi Millán y Risto por el éxito de Got Talent.

tamaco: los pendientes de Nagore Robles (MHYV, 17/01/17) se los compró en una joyería y me cuenta que son unos brillantes pequeñitos. El labial de Anabel Pantoja (Sálvame, 16/01/17) es el Patisserie de Mac.

sara204841, erde2304: Beatriz Ares (estilista de Edurne y Eva Hache en Got Talent) me da la información que queréis: el mono negro es de Frech conection, y la camiseta transparente de colores es de Juan Vidal

*vestida por Adolfo Dominguez

maripeitz: el jersey negro de Belén Esteban (10/01/17) es de Mango (otras temporadas).

Mariahsaez: el iluminador de Terelu Campos es en polvo Sunny beige de Bobbi Brown. El cuerpo lencero negro de Mila (Sálvame, 19/01/17) es de Escada.

MLRM: el vestido estampado de Lara Álvarez (GH, 23/01/17) es de Tette by Odette y las botas grises altas elásticas de Ursula Mascaro. El de color piedra que llevó en Cámbiame es de Hotel Particulier y los stilettos de vichy, también de Mascaró.

Meortiz: el Dpto. de maquillaje de Mediaset, no suele aplicar labial rojo a Terelu Campos, quizás sea suyo particular (Dragon Girl de Nars).

*Lara Álvarez lleva chaqueta de La Condesa y jeans de Lee

entre2aguas: la sombra oscura de Marta López oscura es la Bengali con Lola Lola de Nars. El lápiz negro de ojos de Anabel Pantoja es de Kryolan. El estilismo de Esther Palomera no depende de mi Dpto. siento no poder darte esa información.

Osbersa: el estilismo de Maria Patiño no depende de mi Dpto. y no puedo facilitarte esa información. Sorry! Aunque una tienda habitual en ella es de El Baul francés

NievesB: la chaqueta de corte militar de Emma García (MHYV, 11/01/17) es de BDBA

s0nne90:la camisa de rayas de Carlota Corredera (Sálvame, 10/01/17) es de Zara. La chaqueta roja del Deluxe es de The Extreme collection