Con Aída se hizo la luz en el interior de la casa mientras nevaba fuera

Siguiendo mi razonamiento de hace una semana, anoche la audiencia mostró su rostro más profesional y decidió la expulsión de Tutto. El cuerpo pedía expulsar a un Alonso Caparrós cada vez más desquiciado, capaz de delatar a Tutto por una chorrada por si conseguía una ventaja que en realidad no lo era. Sin embargo, a pesar de las ganas de ver a Alonso en la calle, la audiencia decidió que saliera Tutto justo la víspera del comienzo de la venta online de su canción ‘Cómo vuelvo al pasado’ (feat. DCS). Anoche ya estaba en la plataforma de la manzana mordida y en la portada del disco la imagen de Tutto es una de las fotos oficiales de Gran Hermano. Cuando la audiencia se profesionaliza lo hace de verdad, y hace que termine su encierro la nueva estrella del reggaeton hispano justo para que pueda empezar a hacer promoción. Así se hacen las cosas.

La audiencia protegió anoche el espectáculo, al contrario que la semana precedente con la expulsión de Toño. Tutto ha calado hondo al menos en dos concursantes ( Daniela y Aly), pero el resto lo seguían nominando y su aportación a la convivencia ha sido escasa y poco brillante. Trabajador y disciplinado, al mismo tiempo que taciturno y sombrío, Tutto no está hecho para esto. Eso sí, entró en la casa como falso famoso y ahora lo es de verdad. La casa tuvo conocimiento anoche del engaño preparado por el programa con este concursante. Luego Alejandro aclaraba un poco más el asunto a algunos compañeros. Tiene intención de ayudarle, incluso económicamente, con el objetivo de que pueda tener un hogar para su familia. Gran Hermano no es una ONG, pero a veces lo parece, y en este caso no le pongo pega ninguna.

Sabia decisión que la entrevista a Tutto comenzase faltando media hora para el final del programa. Su escasa locuacidad recomendaba algo así. Fue una noche de contrastes porque mientras que salía Tutto Durán entraba Aída Nízar. Todos teníamos cierta idea de lo que esto podía suponer, aunque he de decir que, por el momento, con Aída ha entrado diálogo y vida a esa casa. Frente a concursantes como Marco, Sergio, Ivonne o Elettra, acostados a las dos y media una noche de gala, Aída seguía conversando hasta eso de las cinco. Y era una conversación cien mil veces más interesante de la que nunca hemos escuchado a los mencionados, ni a otros de sus compañeros de encierro. Da vergüenza que los durmientes estén cobrando un caché. Si todos los que dijeron en estos dos últimos días que dejarían de ver GHVIP cuando entrase Aída lo han cumplido se van a perder el renacimiento de esta edición, aquejada de una parálisis permanente a causa de concursantes que no se están ganando las alubias. Aída es pata negra, amigos.

Solo por ver el rostro demudado de Aless al encontrarse anoche a Aída en el salón de la casa merece la pena que haya entrado. Se podía oler desde casa el miedo de Aless. El unicornio rosa anoche cagaba arcoíris de colores y no le fue fácil cortar semejante diarrea. También el rostro de Daniela era como de haber visto una aparición. “Pareces un ciborg”, dijo. Un rato más tarde hablaba con ella de numerología, justo antes de dibujar en el manto de nieve del jardín un corazón con el nombre de Tutto. Daniela vive en otra realidad donde se llora a Tutto y Aída es un “ciborg”. ¿No es maravilloso?

A diferencia de Aless o Daniela, que recibieron a Aída con todos los prejuicios del mundo, Alejandro se ganaba a la nueva habitante tratándola con sencillez y cercanía. Adoro a Alejandro porque está con los malditos, los fronterizos, los desahuciados. El músico vive alejado de los prejuicios, lo cual le acercó a Toño el primer día y a Aída anoche. Se mueve bien entre los que otros detestan, personas condenadas sin juicio y forajidos cuyo principal delito es ser ellos mismos. Anoche se pusieron Alejandro y Aída a fregar y hablar mientras más de media casa vivía entre ignorante y crispada esta nueva incorporación. La otra mitad quería morir entre timorata y pusilánime.

No hubiera podido prever que diría esto, pero Aída demostró anoche que es una concursante inteligente. Nos dio una madrugada épica por interesante, algo a lo que no estábamos acostumbrados en esta edición. Se hizo la luz en el interior de la casa mientras nevaba fuera. Desde que salió Toño y nos quedamos sin los diálogos tronchantes entre este concursante y Alejandro no habíamos tenido un rato de esos que crean afición. Anoche fue el momento. Hoy se leerá por ahí que Aída le dio un ‘zasca’ a Jordi o que repitió una vez tras otra “ya lo sé” cuando le decían que estaba muy guapa. Es poco probable que se hable de la madrugada de Aída. Para eso hay que estar atento el directo en lugar de limitarse a ver las galas y hacer unas cuantas coñas de dudosa gracia y originalidad.

La audiencia remató su faena de anoche decidiendo por un 93 % de los votos que Aída sea cliente de la casa rural. Esto quiere decir que tendrá más posibilidades de hablar durante los próximos días con Daniela o Aless que con Elettra o Aly, por poner algún ejemplo. Anoche Daniela le daba conversación a Aída, pero sospecho que acabará pronto con sus nervios por ella. Lo mismo digo de Aless. Ya repartió Aída anoche sentido común respondiendo a este concursante. Decía el de los consejitos que él no ha ido a ganar. “No me creo tu discurso”, respondía Aída. Tiene un ego de inabarcables dimensiones, eso ya lo sabíamos. Ahora bien, de momento ha destilado aires de suficiencia, pero también inteligencia y sensatez.

Viendo ayer el directo durante todo el día costaba aún más no desear la expulsión de Alonso. Aunque también es verdad que su maniobra delatora hacia Tutto se suma a otras reacciones que hacen prever grandes momentos por parte de este concursante. La información corrió como la pólvora por toda la casa, excepto para quién no se quiso enterar. De todas las reacciones me llamó la atención Daniela, como no queriendo saber lo que le estaba contando Emma. Ya había decidido no nominarle y lo sucedido se lo ponía más difícil. También me quedo con la reacción de Alejandro, quien lejos de censurar a Alonso puso el énfasis en que esta extraña reacción se suma a otras semejantes por lo que cual la conclusión tal vez deba ser que no está muy centrado, por así decirlo. Y es que lo de Alonso no es normal.

Resulta que Tutto aprovechó el papel y lápiz que tenía en la prueba como botones de la recepción de la casa rural para escribir el texto de algunas estrofas de una canción que anda componiendo para su pareja. Alonso lo vio y decidió primero advertir de buen rollo a Tutto de que eso incumple las reglas del programa. Luego, ni corto ni perezoso, fue al ‘confe’ para delatar a Tutto, pidiendo que le fuera eliminado “de forma retroactiva” el privilegio de haber salvado a Alejandro. Lo que pretendía Alonso era que Alejandro volviera a estar nominado en lugar de Emma. Y lo argumentaba convencido, sin tener en cuenta que la audiencia lleva una semana votando y eso hubiera supuesto un riesgo importante para él, al eliminarse prácticamente los votos de uno de los nominados.

La delación en el ‘confe’ se produjo a eso de las tres de la mañana. Alonso no podía dormir y fue a montar uno de sus numeritos, llanto incluido por lo complicado que le había resultado tomar esa decisión de intentar perjudicar a un par de compañeros por un detalle tan intrascendente como las líneas escritas por Tutto. Ayer se lo contó primero a Irma, cuya respuesta me pareció perfecta. Insistía Alonso en que Irma le diera su opinión, sin conseguirlo. Se limitó a escucharlo sin más, y solo al final le hizo una pregunta: “Y eso me lo cuentas a mí que no te entiendo y no nos llevamos bien, ¿por alguna razón en especial?”. Minipunto para Irma. Luego también se lo contó a Emma, que se encargó de difundirlo por toda la casa, escandalizada con la mala intención de Alonso. Al final, Alonso se llevaba a Tutto al ‘confe’ para contárselo. De locos.

La explicación de Jordi González sobre que solo está prohibido escribir para comunicarse con otros compañeros es algo contradictoria, aunque interpreto que se trata de una simplificación. Es verdad que muchas veces hemos visto a concursantes escribiendo sin consecuencias. Han utilizado para ello lápiz de ojos o pintalabios, hojas recortadas o cualquier utensilio de una prueba. Incluso el programa ha permitido que un concursante dejase una nota escrita a otro para que la leyese cuando estuviera fuera de la casa. Supongo que la norma para ser justa tiene que ser flexible. Además, el espectáculo es el espectáculo. Pero también es cierto que hemos visto como el ‘súper’ pedía que le fuera entregado algo escrito por un concursante sin que tuviera intención de comunicarse con otro. Para no ir más lejos pasó con Miguel (GH 17), que escribió una lista de la compra y no la pudo utilizar porque se la reclamaron en el ‘confe’. Por tanto, no solo está prohibido escribir para comunicarse entre concursantes, también para utilizar lo escrito con otros fines.

Lo dicho anteriormente no es óbice para que la protesta de Alonso resulte igualmente ridícula. Tutto escribió unas pocas líneas, posiblemente para fijarlas en su memoria o ayudarle en la creación de la canción y nada más. ¿Le tendrían que haber advertido? Posiblemente. Ahora bien, una cosa es eso y otra que un compañero use ese desliz sin importancia para intentar ganar una supuesta ventaja en el juego. La actitud de Alonso me parece ruin y mezquina. Por eso lo quiero dentro, de momento. Porque va a seguir dando momentos como este de ayer. Eso sí, cuando llegue el momento espero que la audiencia vuelva a ser profesional y nos regale una votación de récord para echar a Alonso Caparrós. Pero todavía no ha llegado su hora.

Observatorio de nominaciones

Así fueron las votaciones de anoche:

Ivonne > Alejandro (nominación directa)

Alejandro > Daniela (3), Marco (2) y Elettra (1)

Aly > Alonso (3), Elettra (2) y Sergio (1)

Irma > Alonso (3), Elettra (2) y Marco (1)

Sergio > Irma (3), Aly (2) y Alonso (1)

Marco > Irma (3), Emma (2) y Alonso (1)

Aless > Alonso (3), Aly (2) y Emma (1)

Elettra > Aly (3), Irma (2) y Alonso (1)

Daniela > Emma (3), Marco (2) y Irma (1)

Emma > Alonso (3), Aly (2) y Daniela (1)

Alonso > Elettra (3), Daniela (2) e Ivonne (1)

Al haber un nominado directo el número mínimo de nominados pasó a ser cuatro anoche. Hubieran sido cuatro igualmente por el empate a nueve puntos habido entre Aly e Irma. Los nominados fueron: Alejandro, Alonso, Aly e Irma.

Ivonne puso cara de sorpresa cuando Jordi González decía que Alejandro estaba nominado desde hacía mucho rato. No creo que vaya a servirle de nada tanto disimulo. Saben que ella tenía un privilegio y no creo que nadie tenga dudas del tipo que fue y sus consecuencias. Sospecho que Ivonne tuvo intención de darle la nominación directa a Alonso y se decantó finalmente por Alejandro. La sombra de una maldición sobre el ‘pacto de los chinos’ cae sobre Alejandro. Debemos tener en cuenta que dos de sus promotores han sido los primeros expulsados ( Toño y Tutto). Espero que no caiga el tercero.

Aly cometió el error de proponer ayer a Elettra una componenda. Quiso pactar que no se nominasen mutuamente, lo cual no debió convencer a la italiana. Equivocado el paso de la americana que, sin embargo, luego nominaba libremente y con mayor coherencia de la demostrada la semana anterior. Se nominaron entre ellas, lo cual apunta a que va a pasar más veces. La inquina de Aly hacia Elettra parece similar a la que siente esta por aquella. Aunque me parece que Elettra se mueve más por envidia. No soporta que Aly sepa tratar a los animales. Se pone furiosa porque los molesta de noche mientras Aly sostiene entre sus brazos una cabra medio dormida.

Si queremos que Alonso siga liándola parda creo que ha llegado el momento de prescindir de Irma Soriano. Hubiera preferido casi cualquiera de los que anoche dormían mientras nos tenía entretenidos Aída, pero las cosas son como son.

Moleskine del gato

Aida justificaba anoche su costumbre de hablar en tercera persona sobre ella misma diciendo que es una costumbre que tiene desde niña. Aunque también reconocía que al haber visto que eso se destacaba lo empezó a potenciar para subrayar su personaje. Lo mismo debe pasar en relación a sus diálogos con Dios, aunque anoche se declaraba muy creyente y religiosa. Esto daba lugar al siguiente diálogo. Aída le preguntaba a Emma: “¿Tú tocas a Dios?”, a lo que la actriz respondía, con innegable gracia: “Yo no tengo el gusto”.

A Aless le cambió anoche la cara al escuchar abucheos del público en plató. Para que ese rictus de terror esté totalmente justificado es necesario que sus compañeros empiecen a nominarlo. De momento, solo ha recibido un voto de Tutto la primera semana. Hasta el momento, es el concursante menos nominado de esta edición. ¿Por qué, Dios mío? A ver si Aída puede ir preguntándolo.