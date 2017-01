Alonso quiere salvar y rescatar a la perdida Elettra

Anoche Elettra Lamborghini supo que está nominada. Se acabó la zozobra que habían tenido desde el jueves, culpa de una Irma Soriano que ni siquiera intentó llevar la cuenta de los puntos que cada concursante iba dando en las nominaciones. El ‘súper’ les comunicó la terna real de nominados, para tranquilidad de Ivonne, Alejandro y Marco, dudas de Irma el jueves pasado. No le sentó nada bien a Elettra saberse nominada. Le costó entender por qué y aún más asumirlo. Estás nominada porque tus compañeros te han votado, le aclaró el ‘súper’. “Son todos unos falsos”, respondió la italiana. Lo siguiente fue hacerse cruces intentando adivinar quiénes la han puesto en esa situación. Su intuición femenina acierta al pensar que no es bastante con los votos de Toño y el pacto de los chinos.

Las sospechas de Elettra recaen sobre Aly, a quien ayer notó distante. En la labor de investigación le ayudó Daniela, que sacó a Alonso la confesión de sus dos puntos a la nominada que acompaña en la palestra a Toño y a Tutto. Que no paren de buscar y sigan indagando puede terminar teniendo consecuencias. Anoche Aly se acostaba pronto, lo cual hacía sospechar más a Elettra. En el dormitorio, la americana opinaba que no se deben pedir explicaciones sobre quien te ha nominado a quien no. No le falta razón a Aly. Nadie más lo ha hecho, por lo que Elettra debería darse cuenta de lo ridículo que resulta pretender saber el nombre de sus verdugos.

Resulta más llamativo que Elettra quiera saber quiénes dijeron su nombre nominando el jueves cuando sabemos que ella está nominada con solo 9 puntos, mientras que a Toño le dieron 28. A este le convendría más preguntar quién no le ha votado, aunque no le hace falta. Debe saber que solo sus dos compañeros de pacto. Esto solo explicaría el pacto en sí, que algunos (en la casa o fuera) cuestionan. Si todos intentan nominar a Toño normal que él intente protegerse de algún modo. No hacerlo es de inútiles. A pesar de que a sus dos socios les costó mantener lo pactado, Alejandro se salvó de estar expuesto esta primera semana. Algo es algo.

Si Elettra se salva esta semana es posible que le caigan algunas nominaciones más la próxima. Es mi conclusión tras escuchar una larga conversación entre Alonso e Irma este fin de semana. No me pregunten por qué, pero Alonso me parece poco creíble en el papel de salvador de jóvenes descarriadas. De esta forma se está vendiendo con Elettra, a quien le gustaría rescatar, sabe Dios de qué. Comenzó Alonso contando a Irma que lo primero que le dijo Elettra cuando se encontraron el día del estreno de este GH VIP fue que no llevaba bragas. Así contado, sin poner en contexto, parece lo que no es. Me recuerda a una vieja anécdota que he contado alguna vez sobre un pastor anglicano.

Dice la anécdota que un pastor anglicano de Washington estaba de visita a la ciudad de Nueva York. Uno de los periodistas locales que le esperaban al pie de la escalerilla del avión se adelantó al resto para preguntarle: "¿Qué piensa usted del problema con las prostitutas en Nueva York?", a lo que el religioso respondió: "Ah, pero... ¿hay prostitutas en Nueva York?". Al día siguiente el diario de ese periodista titulaba en primera y a toda plana: "El pastor anglicano de Washington pregunta si hay putas en Nueva York nada más bajar del avión". Viene a ser algo parecido a lo de Alonso afirmando que Elettra le dijo que no llevaba bragas nada más conocerse sin explicar que fue porque tenían que pasar una prueba antes de entrar en la casa, lo cual no había previsto ella cuando decidió prescindir de la ropa interior para lucir mejor su ajustado vestido.

Con esta pequeña manipulación que cuento comenzó la conversación a la que aludo entre Alonso e Irma en la que los dos se mostraban paternalistas y prejuiciosos, pretendiendo que Elettra necesita ser rescatada de las garras de un supuesto mal que no llego a comprender. Tal vez sean ellos los que están más perdidos que Marco en el día de la madre. “Habría que intentar adivinar qué hay detrás de esta tontuna”, decía Alonso, tarea que se apuntaba Irma para un futuro. “Le preguntaré qué piensa hacer en un futuro, aparte de esto de participar en realities”, afirmaba decidida Irma. Alonso seguía con el rollo: “Me da pena la chavala. Si yo fuese su padre diría ‘sacarla de aquí’, no de aquí sino de esta manera de enfrentar la vida. Joder, que son 22 años”. La cosa es que no eres su padre, Alonso Caparros. No ves que no te apellidas Lamborghini ni nada.

“Ella no tiene la culpa”, dice Irma. A saber, de qué diablos la consideran culpable. Alonso sigue con el discurso de la culpa: “Yo no la estoy haciendo culpable. Pero te digo que hay un montón de cosas que para cualquier persona del mundo no son sanas”. Y continúa: “Que una cosa te lleva a otra cosa y otra cosa te lleva a otra cosa está claro”. Clarinete, vamos. Pocas veces me ha parecido tan clara la estulticia de un concursante. Afirmar que está claro tras una frase tan inextricable como esa de que “una cosa te lleva a otra cosa y otra cosa te lleva a otra cosa” es toda una paradoja. El discurso de Alonso tenía este remate que le describe como el redentor que quiere ser: “En ella ni siquiera veo un rival o una concursante. Veo una niña que me encantaría rescatar. Igual dentro de una semana sale la niña que lleva dentro, pero ahora mismo lo que tengo por esa persona es preocupación”. Debe ser esa misma preocupación por la que desea que sea trasladada a un campo de refugiados. ¡Manda narices!

Si Elettra no sale esta semana, y no creo que lo haga, se hará fuerte. No me extraña nada. Nominada y pintada como alguien a quien hay que rescatar, la audiencia sensata sabrá valorar. No ayuda nada Aless Gibaja poniéndonos el caramelo en la boca de un posible dos en uno. “Si echan a Elettra el jueves me voy con ella”, decía Aless con la boquita pequeña. Porque ni él mismo se lo creo, porque si no sería para pensarlo seriamente. En el resto de su reflexión respecto a esta nominada daba Aless alguna clave importante. “¿Por qué no han nominado a Emma? Que no hace nada. ¿O a Irma? Que no se hablan con ella”, decía el ‘superconsejitosdeldía’. Así que Emma no hace nada. En la próxima ronda de nominaciones no me extrañaría que algunos, como el propio Gibaja, fueran a por Emma Ozores. A Irma también le llegará su hora, y eso será para verlo. No creo que lo encaje bien, ella que se vende como una madre para todos. Es como aquel dictador que decía: “Soy como un padre para vosotros. ¿Qué queréis de mí?”. Y el pueblo, sabiamente, respondía: “Quedarnos huérfanos”.

La rapidez con la que Alonso se ha descubierto como una de las mayores decepciones de esta edición de GH VIP es impresionante. Y es todo mérito suyo. No ha necesitado la ayuda de nadie, apenas una Irma que interrumpe todo el rato y con la que es imposible mantener una conversación normal. Mucho menos si se pretende afear algún comportamiento suyo, como le pasó ayer a Ivonne Reyes. Durante la fase final de la prueba gastronómica hubo un pique entre Ivonne e Irma que la venezolana explicó primero a Alonso, respondiendo las preguntas de este. Alonso me parece demasiado meticón inmiscuyéndose en las disputas de otros simulando la buena intención de mantener el buen rollo colectivo. Y ya sabemos la mentira implícita que suele llevar esa intención en este concurso. Ivonne se lo explicaba a Alonso de forma prácticamente ininteligible. Lo mismo luego ante la propia Irma, que no colaboraba nada.

No sé si Irma interrumpía tanto a Ivonne para hacer ver que no se enteraba de sus reproches o porque es un tic que tiene y no puede evitarlo. Cierto es que Ivonne hizo lo imposible por maquillar sus reproches con el fin de que no parecieran tales. Al final, entre una y la otra quedó sin resolver el conflicto. Ivonne a las malas debe ser bastante tremenda. Sin embargo, Irma no creo que afronte nunca de cara una pelea. Más bien creo que aprovechará cualquier tipo de enfrentamiento para intentar dar pena. Es su gran especialidad, casi un estilo de vida. Lo malo es que seguro que le funciona con mucha gente. Por suerte, algunos espectadores de este reality escapan a ese grupo y no se dejan embaucar por esa Irma lastimera capaz de hacer un drama de un pequeño toque en el pie, que ella eleva a la categoría de pisotón o puntapié. La hemos pillado a las primeras de cambio, ya no nos la vuelve a pegar.

Anoche pasó por la casa María Teresa Campos para cenar con su hija Terelu. Ambas valoraron los platos elaborados por los concursantes, dando su aprobación a todos (por tanto, prueba superada). Terelu dejó la casa por fin, después de un movido fin de semana en el que hizo dúplex desde el ‘confe’, entrando en directo en Deluxe y en Qué tiempo tan feliz. Diría que algunos se han quedado tranquilos con la salida de Terelu, especialmente Marco, quien soltó un par de indirectas deseando perderla de vista. La echará de menos Irma, que se queda sin alguien a quien hacer la pelota de forma sistemática. “Hace calor y Terelu se pone nerviosa”, decía el otro día, al límite del paroxismo adulador.

Creo que a Toño le es indiferente que Terelu ya no esté. Gracias a las Campos tuvo oportunidad de lucirse anoche. Terelu llegó a plató y tras observar bastantes opiniones a favor de Toño ( Frigenti, López, Robles, Matamoros o Portero de forma clara, y en parte también Alcayde, Casado o Lizfanny) rectificó la mezquina actitud que ha tenido con este concursante, al que parecía tener dificultades hasta para mirarle a la cara. En su despedida de la casa desde plató, reconoció lo bien que había estado Toño como camarero, labor que decidió la audiencia desde la aplicación del programa. No sé si la intención de la audiencia era buena o mala para Toño, pero resultó que el concursante supo sacar buen provecho de ello. Toño demostró ser rápido e ingenioso, lo cual tal vez no parezca muchas veces escuchándole hablar. Se lo reconocía anoche Alonso al acabar el Debate. La verdad es que estuvo brillante en ocasiones.

“En los realities de Las Campos se dan ustedes un poco de zancadillas”, dijo Toño. María Teresa, que está por encima de tantas cosas, celebraba la ocurrencia con una sonrisa. Su trato a Toño fue cariñoso y normal, muy distinto del que ha mostrado Terelu estos días. María Teresa es la jefa, no hay más que decir. “¿Le pongo otro trozo de bizcocho para don Edmundo?”, preguntaba Toño, y se apuntaba otro minipunto. Igual que cuando cantaba la sintonía de Qué tiempo tan feliz o le confesaba a Teresa que es fan suyo desde que era muy pequeñito. No falló Toño ni en los detalles. Por ejemplo, cuando le preguntaban cómo estaba hecho el pollo y respondía emulando al maître de un sitio fino diciendo: “Hemos seleccionado los mejores cortes de pollo para este plato”, y cosas semejantes. Algunos que igual comenzaron apoyando a la oscuridad tenebrosa ( Alonso dixit) por ser anti Belén Esteban terminarán rendidos ante un buen concursante. Es pronto para decirlo, pero si pasa esto no me pillaría por sorpresa.

Moleskine del gato

Entre los colaboradores del Debate estrenado anoche hay una persona que no tiene la aplicación de Gran Hermano actualizada. Se dice el pecado, pero no el pecador. También hay otra persona que ha escrito recientemente cosas como las que siguen sobre este programa: “Telecinco hace trampas en Gran Hermano 17”, “¿Se está muriendo Gran Hermano por culpa de las manipulaciones?” o “Cómo Telecinco salvó a Belén Esteban de la expulsión de Gran Hermano VIP”. Vaya por delante mi defensa sin excepciones de la libertad de expresión, pero tampoco puede extrañar que me resulte curioso ver como contertulio del Debate a alguien con tan pobre concepto del programa, que ha cuestionado públicamente la decencia del equipo que lo realiza y el canal que lo emite. Poca broma con esto.

Dejo cartelera, con Elettra y Sergio en Passengers.

[Montaje Star Wars por @Tito_Soy. Cartel cine por Montse Juanilla]