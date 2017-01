Aly se convierte en objeto de deseo con quien sumar apoyos

A la espera de comprobar si es Toño el primer expulsado de este GH VIP las tramas en la casa parecen detenidas. Nadie dispuesto a tomar la iniciativa ni dar un mal paso. Todo está a expensas de lo que suceda con Toño, el enemigo común. Si sale Toño habrán ganado, se vendrán arriba y tendrán que buscar nuevos enemigos. Es de suponer que cesará entonces la parálisis. Si no sale pasará lo mismo, pero con menos entusiasmo. También entonces buscarán nuevos enemigos, aunque conservarán a Toño como la coartada perfecta. Sospecharán entonces que no va a ser tan fácil eliminar a este contrincante, lo cual no quiere decir que vayan a dejar de nominarle.

Seguirán nominando a Toño si se queda. Es más, le usarán para simular que sigue siendo el único enemigo existente. Para el resto de nominados utilizarán la excusa de la eliminación. Nominar por eliminación es como hacer el amor porque no hay nada mejor que hacer. Es obvio que vale como excusa siempre, y precisamente por eso no es necesario mencionarlo. Toño será la tapadera, una forma de mantener oculta la larva de nuevos enemigos. Pero haberlos haylos. Puedo equivocarme, pero en casos como este preferiría estar en lo cierto. No por una cuestión de prestigio personal, que no me importa demasiado. Es que si esto que digo no sucede corremos el riesgo de vivir en una parálisis permanente, y ese es el peor escenario posible.

No obstante, esta primera eliminación es importante no solamente porque parece que su resolución está taponando la evolución de las tramas y logrando un arranque de edición inusualmente lento. Si sale Toño el panorama pinta oscuro. Alejandro perderá la pareja perfecta con la que sacar su lado más caustico y humorístico. Quiera el destino que no suceda, pero veo un peligro claro de que la casa se convierta en un remanso de paz, con Irma y Alonso como guardianes de la moral y las buenas costumbres. Ni las más crudas películas de terror me producen semejantes sofocos.

¿Alguna esperanza blanca a la vista? ¿Alguien con disposición para cuestionar a esas perversas amas de llaves que apuntan ser Alonso e Irma? Ya enseñó ayer la patita Elettra y no me entusiasmó su caprichoso enfado por saberse nominada. A las primeras de cambio amenazó con abandonar. Ella se lo puede permitir y no dudará en hacerlo si las cosas se ponen feas. Un primer obstáculo en el camino y ya lo está pensando. La gran ofensa a Elettra es que algunos concursantes se lleven bien con ella, la traten con respeto y sin prejuicios, pero luego la hayan nominado. No es el caso de Alonso, que sí ha demostrado sus prejuicios al tiempo que evitaba tener mucho contacto con esta concursante. El resto de los que la han dado sus puntos tienen un trato normal con Elettra. ¿Acaso sería deseable lo contrario? Es contradictorio quejarse de que bromean con ella o la tratan con cariño y mantener la teoría de que son ellos quienes se están marginando. Extraña forma de marginarse esa.

El enfado de Elettra, que repitió “vaffanculo” siete u ocho veces seguidas, es con Toño, Tutto y Alejandro, presuponiendo que está nominada por culpa de ellos. No es así. Sin los dos puntos de Alonso no habría salido a la palestra. Si acaso es Tutto el culpable, puesto que en un principio planearon nominar a Irma, pero el canario no quería. Se plegaron a sus exigencias y metieron en la terna a Elettra. Luego Alejandro cambiaba el orden de los 3 y 2 puntos, poniendo primero a Elettra en lugar de Ivonne. Si llega a hacerlo como habían pactado la tercera nominada habría sido Ivonne, que era lo pretendido. Pero a Elettra le dará igual conocer todo esto. Ella se cree intocable y ni se plantea que nominó a Tutto, Toño y Alonso. ¿Solo ella puede nominar? ¿No está siendo igualmente amable con sus nominados? ¿Quién es más falso aquí?

Lo peor es que no puedo depositar en Elettra mis esperanzas de que esto se anime. Ayer solo vi la pataleta de una niña rica y caprichosa, incapaz de bajarse del insulto y la descalificación. Así poco va a poder aportar. No te digo nada si resuelve como en anteriores experiencias televisivas, a sopapo limpio. No descartaría que soltase el brazo con Alonso si este le dice a la cara lo que ha ido comentando sobre ella en el ‘confe’ o con Irma. Peor que su tendencia al sopapo es que apele a los valores. Se lo he escuchado ya a ella y a Toño. Nada me produce más desconfianza que esto. No me importan los valores, mucho menos los de quienes presumen de ello. Prefiero descubrir las cosas por mí mismo. Es un mal endémico, común a los GH convencionales y los VIP. No sé cuándo se van a dar cuenta de que no es una cuestión de valores, lo que deben hacer es enamorarnos.

A decir verdad, me gustan las ediciones que van lentas, sedimentando poco a poco afinidades y odios. Mucho mejor así que tener claro enseguida quién es quién y dónde está cada uno. No se terminan de perfilar grupos en la casa, salvo el pacto de los chinos. Toño, Alejandro y Tutto son la única sociedad claramente identificable. Ellos han hecho sus deberes como concursantes, lo cual tiene sus consecuencias. Por haberse dado más prisa que los demás dice Daniela que Toño es el malo de la película. Se equivoca al creer que el malo gana siempre. Nada más lejos. La mayor parte de las veces la audiencia valora precisamente la bondad. El planteamiento de Daniela es tan naif como ella misma. Los roles de buenos y malos no son más que una simplificación para mejor entendimiento de quienes tienen dificultades. Solo los niños y los más ignorantes plantean esa dicotomía de forma tan simplista.

Junto al grupo del pacto de los chinos, apuntan otro grupo los amos de llaves, Irma y Alonso, a los que se une Emma con limitado entusiasmo. Tanto unos como otros coinciden en el convencimiento de que necesitan aumentar el número de integrantes. Craso error, porque la mejor forma de concursar es en grupos de tres, o incluso dos. Eso sí, de cara a las nominaciones es importante sumar puntos, razón por la cual en ambos bandos desean nuevas incorporaciones. La cosa coincide hasta el punto de haber convertido a Aly en objeto de deseo. En los dos grupos, el más veterano y que puede perder un integrante este jueves, así como el incipiente de Irma y Alonso, desearían captar para su causa a Aly.

Lo cierto es que es Aly quien más se acerca a los del pacto de los chinos. Sigue convencida de que va a volver a nominar a Toño si sigue en la casa, pero se relaciona con su grupo. Ella no les trata como apestados ni les mira con cara de desagrado. Sí comentaba ayer que le pone nerviosa Toño porque reclama continuamente aprobación a sus comentarios. Dice, por ejemplo, “qué bien esta esto, ¿no?”, o “ha estado divertido, ¿verdad?”. Aly preferiría que dijese lo que quiere y si los demás lo desean ya asentirán o negarán sus afirmaciones, sin necesidad de buscar siempre aprobación o reclamar una respuesta a sus comentarios. Entiendo lo que dice Aly.

La otra objeción de Aly al grupo de Toño es que ha sido demasiado evidente la maniobra de sondearla para ver si hay alguna posibilidad de captación. Se ha dado cuenta por las muchas veces que le han repetido lo bien que les cae y otros elogios semejantes. Se trata de elogios de baja intensidad que resultan inconvenientes por la repetición. Digamos que han sido demasiado evidentes, lo cual no les va a ayudar. También es cierto que no veo a Aly alienada en el grupo de Irma y Alonso, si finalmente progresa. En la tarde de ayer estuvo un rato hablando con ellos de estas cosas que cuento y tampoco la vi demasiado cómoda. Por edad su grupo debería ser el de la mayoría de los otros habitantes de la casa, aunque ayer venía huyendo de Daniela.

Daniela está jugando desde el minuto uno, y tiene suficiente ambición para liderar un grupo. Es gran amiga y confidente de Aless. A Elettra la tiene en la recámara, por si necesita dar el bombazo de una ‘bollocarpeta’ hasta ahora inédita. Ese posicionamiento de Daniela entre Aless y Elettra bloquearía la posibilidad de que Aly encuentre cobijo entre estos compañeros de encierro. Según ha contado en la casa la americana, trabajó en la radio con Daniela mucho tiempo, pero no pertenece a su círculo de amistades. Ayer les contaba a los amos de llaves que la quiere mucho, pero por lo que dijo no la soporta demasiado bien.

Daniela no es una persona fácil por sus cosas. Aly la acusaba ayer de ser inestable, lo cual contribuye a la inestabilidad de quienes la rodean. De ella por lo menos. Luego comentaba la contradicción de una Daniela inestable haciendo alineaciones a los demás, o apartando las malas energías con extrañas imposiciones de manos. Lo hacía en la radio, según contó Aly, y desde entonces creo que esta responde con una mezcla de burla y compasión. No sé si Aly finalmente será captada por alguno de los grupos o se mantendrá independiente y no alineada. Pero intentarlo lo intentan. Irma la invitó ayer a sentarse con ellos en el porche del jardín, y Alonso fue a por una silla para ella. Como una reina.

Los de los chinos deberían descartar uno de sus objetivos. Con Aly todo podría pasar, pero descarto totalmente que Alonso se aliase con ellos, o con los restos del naufragio que se avecina en este grupo. Es contrario a los objetivos de Alonso, que tiene ansia de protagonismo y no pertenecería a un grupo que no liderase. A Irma no la debe ver rival, y coincide con ella en bastantes cosas. De momento parece que ha decretado un alto el fuego con Toño. “Si no me toca las narices no me molesta”, dijo ayer cuando todos tuvieron que apostar por quién será expulsado este jueves. Las palabras de Alonso demuestran que jugaba a apostar por quién prefiere que se vaya en lugar de adivinar la decisión de la audiencia.

La mayoría se decantó por Tutto, a quien ven como primer expulsado. La escenificación de esto fue con líquido de color vertido en tres probetas, una por cada nominado. La siguiente probeta más llena terminó siendo la de Elettra, que puso cara de pocos amigos cada vez que alguien echaba líquido a su probeta. Después de este ejercicio, novedad de esta edición, supieron los porcentajes ciegos. Toño callaba, pero su rostro lo decía todo. Sospecho que al ver un porcentaje muy destacado del resto pensó por primera vez que se irá él. Su apuesta fue Elettra, igual que la de esta había sido Toño. No entiendo las críticas ni las acusaciones de prepotencia. Si hubiera dicho “creo que me iré yo” le habrían acusado de hipócrita y bienqueda. Cualquier cosa que hiciera estaría mal.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban anoche así: 76,03 %, 18,66 % y 5,31 %. Si la distancia entre unos y otros hubiera sido menor no sospecharía tanto que perdemos a Toño. Así las cosas, veo la única oportunidad del sorpasso de última hora o una aparición mariana. Con todo, perder tan pronto al de mayor caché de esta edición me parece insólito. Y desastroso.

Daniela quiere que la llamen Alexandra, pero se asoma a la radio de GH VIP presentándose como Daniela. También asegura que en plató querrá ser tratada con su nombre artístico. Descartaré que se trate de un engaño para crear confusión a la hora de votar. En todo caso, espero que el programa tome medidas para que si es nominada esta concursante valgan los votos por SMS tanto poniendo Daniela como Alexandra o Alex. Lo contrario sería una burla. Confío, por tanto, en que no haya intenciones ocultas detrás de esta innecesaria doble identidad, que no vale para nada y es puro postureo. Postureo majadero, me atrevo a decir.

Si el concursante adopta nombres distintos para audiencia y compañeros de encierro está poniendo barreras, distanciándose del público. Es precisamente lo contrario de lo que debe hacer un concursante, que no es otra cosa que derribar barreras y ser visto por la audiencia como un amigo más. Adoptando nombres distintos para audiencia y compañeros está construyendo un muro que la separa de quienes la votan. Con esta doble identidad Daniela no solo está poniendo distancia y levantando muros sino que también está ofreciendo una doble cara. Mala, muy mala decisión.