Aly dice que necesitaba otro juguete

Aly está teniendo sus días de gloria desde que llegaron los gemelos y Antonio se convirtió en su sombra. Está desatada, viviendo sus mejores momentos desde el comienzo del encierro. No solo se la ve disfrutando el momento, también le hace feliz pavonearse con el brasileño delante de un Marco reconcomido por la rabia. Marco y Aylén están a punto de ser devorados por el pantano de la tristeza, como en ‘La historia interminable’. Y eso que Aylén debería estar contenta. El destino ha querido que se confirmara casi todo lo que ella había dicho. Con todo, no ha logrado dejar de ser la tristeza personalizada. La argentina parece de ese tipo de personas incapaz de dejarse contagiar por la alegría ajena.

Digo que se está cumpliendo todo lo que dijo Aylén y Marco no quería creer. Intentó convencer a su novio de que para Aly era un juguete. Aída compartía la tesis, por lo que también le ha venido a dar la razón el tiempo. Poco han tenido que esperar las dos para comprobarlo, aunque Aylén no sepa todavía que aparte de las evidencias también se ha encargado la propia Aly de corroborar sus palabras. “Necesitaba otro juguete”, le dijo a Antonio. Ahí lo llevas, ‘doctor amor’. Si Antonio es el “otro” ya sabemos quién es el “uno”. Visto para sentencia. Lo cual no quita para que me parezca fenomenal que lo diga y que lo haga.

Aly se ha puesto el mundo por montera. Tres ‘edredonings’ en tres días, uno de ellos en la nueva modalidad ‘colchoneting’ del salón. Al tercer día han resucitado la idea de la hora sin cámaras, tardando mucho menos tiempo que la pareja montajista. Y eso que se acaban de conocer, y el destino marca el cruel destino de una próxima separación. Si Gran Hermano no lo remedia esto sucederá el próximo jueves. Deberán apresurarse para volver a acondicionar un espacio con mesa y mantel en primer plano, cama con dosel y pétalos de flores al fondo. Eso sí, no podrá ser en la sala polivalente, ahora ocupada por la prueba ‘Brasil cómo puedas’ (de pedaleo en patín acuático de recreo).

Esta hora sin cámaras debería celebrarse en un espacio próximo al dormitorio de los chicos, que es donde duermen Marco y Aylén. Si Aly tuvo que soportar la tortura de escuchar los gemidos del placer de la ‘pareja reality’ no deberían ser menos estos cuando esa orquesta tenga como solistas a Aly y Antonio. Nada importa si Aly está utilizando como un juguete al brasileño. Carpe diem, a ser posible rapidito porque no tienen demasiado tiempo. O sea, tempus fugit. Seguiría este escrito en latín, como una misa antigua, pero por consideración con el lector no lo haré. Aly no solo se está ganando su sueldo de concursante, dando casi todo el contenido desde el pasado jueves. Además de eso está haciendo exactamente algo con lo que se gana este reality. No digo que lo vaya a hacer, pero va por el mejor camino entre los posibles.

Su venganza parecía amenazada cuando el sábado se levantaba escandalizada y sorprendida al ver su cama junto a la del Antonio. Anoche el ‘súper’ les pedía que devolvieran las camas a su posición original. O sea, que si se quieren apretar debe ser en el poco espacio de una cama, o con todo el espacio del mundo en las colchonetas del salón. Temía que su representante la fuera a matar al salir. Curiosamente tuvo que ser Daniela, que tiene la misma representante, quien le quitase esa absurda idea de la cabeza. Y yo me pregunto si esta gente necesita representante o una madre. ¿Quién diablos es la representante para marcarle el paso?

Tampoco deja Aly que le digan lo que debe hacer. En eso se parece mucho a su antigua compañera de trabajo, con la que ahora rivaliza por un preciado maletín y a la que en estos últimos días le está robando la meriendo de forma descarada. Las dos son mucho más parecidas de lo que ellas creen. Según la clasificación que hice en uno de mis escritos en la pasada edición, Aly y Daniela serían de pensamiento divergente, frente a las convergentes Irma y Emma. También he de decir que estas últimas son más de pensamiento horizontal, solo sea porque esa es la postura en la que fluyen la mayoría de sus retorcidas ideas.

Lo malo de esta clasificación es que no he logrado saber si tiene más posibilidades de ganar un convergente o un divergente. Lo cual no es duda en esta ocasión, porque las posibilidades que tienen Irma o Emma de ganar son las mismas que las de este gato de moderar su impulso de tocapelotas. Por poner algo. El convergente es aquel pensamiento que se mueve en una sola dirección buscando una respuesta determinada. Por tanto, encuentra una única solución a los problemas, generalmente conocidos. El divergente, sin embargo, se mueve en varias direcciones buscando la mejor solución a problemas que siempre afronta como nuevos. No tiene patrones de resolución para esos problemas, por lo que puede dar con varias soluciones diferentes para un mismo problema.

Podemos decir que el pensamiento convergente sería el lógico, mientras que el divergente sería el creativo. Defino a Aly y Daniela como divergentes por su flexibilidad y falta de etiquetas. Por eso a Marco (también un claro convergente) le cuesta entender la nominación de Aly, por no decir que es incapaz de ello. El argumento de la americana es poco lógico y no entiende de coherencias. Está claro que si no quiere ver a Marco fuera de la casa debería evitar nominarlo. Ni con un punto ni con tres. Pero cada momento requiere una distinta resolución del problema.

También influye que Aly es poco clara muchas veces. Tal vez Marco lo habría entendido mejor si le dice que lo nominó porque le dio la gana. Y a correr. Lo mismo le pasa con Daniela, a la que dice en el ‘confe’ que fue allí en una ocasión a decir que no la soportaba, pero no es cierto. Bueno, es cierto, pero obvia todo lo demás que ha dicho de ella. Lo más grande. Me creo la buena intención de Daniela a la hora de intentar acercar posturas con Aly, pero también se engaña a sí misma porque la realidad es que no se soportan la una a la otra. Con todo, Aly supera en descalificaciones a la que nunca ha considerado su amiga.

Daniela intentó, sin éxito, que Marco nominase a Aly el jueves pasado. Sus cálculos no iban mal encaminados, lo cual quiere decir que si Marco hubiera hecho caso de esa sugerencia hubiera podido evitar que Aylén quedase nominada. Le dio 3 puntos a Emma y ninguno a Aly. Si hubiera dado esos 3 a Aly y 2 a Emma hubiera sido Aly quien acompañase en la terna de nominados a Daniela y Marco, en lugar de Aylén.

Tanto se parecen Daniela y Aly que el mayor inconveniente que veo en las dos son sus respectivas alianzas. Solo una de las dos nomina a Irma y Emma, a las que la otra hace la pelota de forma extrema. No hace falta decir que la nueva mejor amiga de las señoras es Aly. Por otra parte, Daniela ha estado haciendo trío con Marco y Aylén estos últimos días. De no haber sido por el brasileño Manuel esa alianza habría sido más estrecha todavía. Los tres están nominados, lo cual puede justificar el acercamiento. Las penas en compañía son menos. No estoy seguro si veo con peores ojos la alianza de Daniela o la de Aly.

La noche de la caca decía Elettra: “Daniela es una fucking loca”, y contestaba Aly: “¿Quién ha dicho eso desde el principio? Yo”. Luego lo que dice en el ‘confe’ junto a Daniela es pura y simple falsedad. Aly es divergente, pero creo que, a diferencia de Tris Prior en la película del mismo nombre, no elegiría “osadía” como facción. Elettra no parece haber cambiado su visión de Daniela. No lo ha hecho a pesar de los esfuerzos de las locas blumetras que, ajenas a la realidad, pretendían con sus gritos en los aeropuertos de ambos lados del Atlántico que acercara posiciones con ella. Blumetra no existe. Nunca ha existido y quienes siguen diciendo lo contrario manipulan la realidad. Deberían asumir los hechos. Me da igual que no lo hagan, solo lo digo por su bien.

Nada más volver Elettra de Brasil recibió información por todos lados. Irma y Emma le contaron que Daniela había reaccionado de aquella manera cuando vio su nominación de un punto el jueves. No recordaban que Marco le había dado a Elettra también un punto, aunque se encargó algo más tarde de contárselo Aly. Esta la puso al día en apenas unos minutos contándole los hitos más importantes de los escasos días que ha pasado fuera de la casa. Sus polvos con Antonio, la hora sin cámaras de los montajistas y que Daniela la llamó mentirosa cuando dijo nominando que ella no había perdido la sonrisa en la discusión de la noche de la caca. Sumario de noticias breves.

Elettra habló con Daniela después. Solo una de las dos tenía voluntad de acercar posturas, y no era la italiana. Lo confirmó unos minutos después cuando la criticaba hablando con Irma y Emma primero, después con Aly. “A ella ( Daniela) no le importa nada de mí. Solo quiere hacer show conmigo”, dijo Elettra, que se siente utilizada porque Daniela sabía bien lo que podía vender en el exterior tener un lío con ella. Pero para eso dos tienen que querer. Y Elettra, amigos míos, ni quiere ni ha querido nunca. El miedo a que la información del exterior recibida por Elettra podía llevarla a un falso acercamiento a Daniela no ha tenido confirmación. Ni Elettra es tan tonta ni toda la información ha ido en el mismo sentido.

Prueba de que también debió recibir otro tipo de información que no procedía del bando blumetrista es algo interesante dicho anoche por Elettra. Advertía esta concursante recién reingresada en la casa tras su aventura brasileña que no puede decir nada de lo que ha oído y visto fuera (atención al “visto”), pero que le ha valido para entender muchas cosas. Y lo decía justo después de comentar que Daniela entró con la intención de utilizarla. Luego volvió a desgranar su discurso ‘heterófobo’ y de desprecio a todo aquel que diga ser bisexual. “A Daniela solo le gusta el chorizo”, repetía Elettra una vez más. Y añadía el dato de que lleva encima una foto de su supuesto novio, ese al que siempre se refería como X hablando con Aída.

Me gustó la reflexión que hacía Daniela hablando con Manuel sobre la diferente visión que cada podemos llegar a tener de un mismo hecho. Decía que veía el fútbol de pequeña con su padre y le llamaba la atención que las distintas aficiones vieran una misma jugada de manera tan distinta. Esta experiencia le ha valido a Daniela para darse cuenta de que aquí igual. Lo mismo es visto a veces de forma radicalmente diferente por cada persona. Yo también me he visto atrapado por esa idea. Y he de confesar que, aunque tengo asumido que es así, no termino de comprenderlo del todo en algunas ocasiones.

Moleskine del gato

Se aprecia una enorme diferencia entre las conversaciones de Aly con Antonio y las que nos tienen acostumbrados Aylén y Marco. Estos hablan casi siempre de realities, mientras aquellos nos han sorprendido en estos pocos días con una panoplia amplísima de temas. Como decía ayer @bxstxrdo, Aly y Antonio hablan de los egipcios, de los mayas, de experiencias paranormales, de tecnología punta… Una gozada.

En los posicionamientos, Elettra y Aly prefirieron que salga Aylén, mientras que Irma cambió esta opción en el último momento para ponerse detrás del cartel de Marco y Emma prefería la salida de Daniela. Luego Daniela y los gemelos también se posicionaban contra Aylén. Hasta ella misma lo hacía. No coinciden con Aylén sus seguidoras, que votan sin medida para que salga Marco. La profecía de Aída puede cumplirse. La entrada de Aylén pone a Aly en la final e impide que llegue Marco, dijo el oráculo. Amén, de momento.

Los porcentajes ciegos estaban así anoche: 79,4 %, 12,9 % y 7,7 %. Solo se me ocurre decir: ¡Boum!

El que más reme en la prueba que empezó anoche y hasta el próximo jueves tendrá directo un pase a la final. Me lo dejó apuntado aquí en la agenda y mañana comento.

