Aly le menta la madre a Aída

Si lo que hizo ayer Aly lo llega a hacer cuatro o cinco días antes se hubiera armado una zapatiesta de proporciones bíblicas. Pero Aída fue desactivada parcialmente y de forma temporal el domingo. Que Gran Hermano no tomase medida alguna ante su acusación de agresión a Elettra supuso para Aída un mensaje importante. Esto no va a ser un paseo para ella. Va a tener que sudar su regreso a la televisión. De ahí su cambio de actitud. La Aída amable y contemporizadora de ayer genera dudas y discusión sobre si está actuando, lleva un disfraz o realmente es así. ¡Pamplinas! Aída mide los tiempos y modela las reacciones a su antojo. Deberían admitir que mientras ella siga en la casa están a su merced.

Aída podría haber respondido con virulencia a Aly, pero en este momento ha preferido dejarlo pasar y guardarlo en su zurrón de las ofensas. Ya lo sacará cuando considere que debe hacerlo. Ahora mismo se concentra en desarmar con amabilidad y piropos a Daniela, de igual manera que lo hizo con risotadas y respuestas bordes los primeros días. Y cuando habla sola como si rezase el rosario llama “garrapata” a Alonso. Es la antesala de un rosario de insultos que le caerá si continúa en la casa y sigue sin posicionarse, procurando salir indemne en un ambiente de odios y peleas. Alonso no está siendo tibio, lo cual cuenta a su favor. En lugar de eso, es un doctor Jekyll y Mr. Hyde que aparenta apagar por la tarde los fuegos que aviva por la mañana.

A Alonso le falta ser incendiario de verdad, en lugar de aprovechar los fuegos prendidos por otros. Ante el desastroso recibimiento que le han hecho a Aída, este concursante ha perdido la oportunidad de coger la vara de poder en esa casa. Y tenía dos opciones, dos varas que le podrían haber proporcionado la ventaja en el concurso que todos anhelan tener. Con una vara tendría que defender a Aída del acoso generalizado. La fama que precede a la que tanto ama su vida garantiza que hubiera salido beneficiado él y no ella. Con otra vara habría de enfrentarse a Aída de forma más inteligente de lo que han demostrado los demás, lo cual no es nada complicado.

La prueba de lo equivocado que está Alonso con su poco valerosa actitud es que se haya alegrado tanto de la presencia de Aída porque piensa que así el foco se ha desplazado y ya no está iluminándole a él. Que el foco es Aída desde el jueves pasado es algo evidente. Ahora bien, ¿realmente eso beneficia a Alonso? Qué malos concursantes son todos si piensan que es bueno ceder el foco a otro. Con Aída en la casa Alonso ha perdido protagonismo y no es más que una marioneta que intenta (sin conseguirlo) hacer dúo cómico con Alejandro por haber malinterpretado un comentario del sargento Kiko. Ese foco que tanto parecía molestarle no solo calienta, sino que da el brillo necesario para destacar en el juego. Siempre y cuando se haga algo . Alonso ha preferido no hacer nada y, además, el foco ha huido.

Los mensajes que está transmitiendo en la casa el sargento Matamoros son absolutamente indeseables porque condicionan a los concursantes. Anoche elogiaba a Alyson Eckman y estoy seguro de que eso afectará mañana a las nominaciones. Unos evitarán nominarla por lo dicho, y otros todo lo contrario porque pueden verla como favorita de la audiencia. Las opiniones de alguien que viene del exterior, más si pertenece a este medio, contaminan el normal desarrollo del juego y bastardean el proceso nominatorio. Un proceso que esta semana ya estará bastardeado de por sí al no dejar que todos nominen.

La medida de dejar nominar solo a media casa supongo que pretende evitar la previsible concentración de votos contra los mismos de siempre, aunque la cosa está complicada. Anoche Daniela adelantaba que piensa nominar a Aída, Alonso y Alejandro. Aless coincidía bastante, aunque prefiere no darle ningún voto a Alejandro. Ivonne puede ser la siguiente candidata a sufrir chorreo de nominaciones, y podría ser mañana mismo si salieran Alonso o Alejandro. No parece que nada vaya a salvar a Aída de salir a la palestra. Lo sigue deseando toda la casa.

Aly es una de las que no ha hecho intento alguno de cambiar su actitud hacia Aída. Me gustaría escuchar de su boca cuáles han sido las ofensas de la nueva concursante, el porqué de tanta inquina. A la contra lo tengo claro tras escuchar ayer la conversación entre Aly y Aída. Esa que unos días antes habría anunciado la madre de todas las trifulcas. Le pregunta Aída a Aly si ha hecho porno alguna vez, a lo que la americana responde: “Sí, con tu madre”. Aly mentó la madre. ¡Virgen santa! menudo atrevimiento. En este caso tal vez debería decir que mentó a madre, porque “madre” es como se conoce a Mari Ángeles Delgado, progenitora de la diabla de GH VIP 5. Los genes son los mismos, que lo digo yo.

A toda esta caterva la conocemos ya. Más que a Elettra o Aly, recién llegadas al mundo de la fama. Me hace gracia escuchar a Daniela explicando la expulsión de Tutto Durán (que en su disco ha recuperado la tilde negada en el programa y que yo siempre puse), como si Elettra fuera más conocida que el canario. Yo no conocía de nada a ninguno de los dos. Son, por igual, anónimos entre los VIP. Sí conocía a Aly y no podía imaginar que algún día mentase a “madre” delante de Aída. Mucho menos que esta mantuviera la calma los minutos siguientes, sin que Guadalix fuera atravesado por un nuevo tsunami. El domingo Elettra llamó “perra” a Aída en su cara y “cucaracha” en el ‘confe’. Debería ponerse de acuerdo consigo misma y elegir una sola especie animal. Lo de Aly ha sido más grave y no ha pasado nada. No entiendo, ‘súper’.

Bueno, sí lo entiendo y lo he explicado al principio de este escrito. Aída ha sido desactivada, pero no creo que por mucho tiempo. El desaire de Aly tendrá su respuesta en diferido, como aquello que decía Cospedal sobre la simulación del finiquito de Bárcenas. O, como diría Alonso, con efecto retroactivo. Y entonces será cuando personajes como Elettra pasarán la prueba de fuego. Debería elegir entonces si quemarse del todo y calentarle la cara a Aída finalmente, lo cual acabaría con su concurso y tendríamos que calificar de lamentable hecho, aunque es bien sabido que lo íbamos a disfrutar. O bien presumir de que tenía ella razón y de Aída no se puede uno fiar. Esto es lo que opinaba anoche hablando con Daniela. El tono de la italiana no fue nada amable. A pocas personas consentiría tanto Daniela.

Daniela toma el rol de mediadora, lo cual me parece inteligente. Ese grupo de cercanos que parecía manejar puede que no se dejen tanto como creíamos. Aless tiene demasiado orgullo y bajo su manto y el cuerno de unicornio se esconde (poco) un tipo venenoso, cobarde y combativo al mismo tiempo. Elettra es mucho más palomita suelta y no está entre sus costumbres que nadie le diga lo que debe hacer. Por eso Daniela ve como en su nueva labor de mediadora solo encuentra obstáculos y falta de predisposición. Los que deberían ser más open mind son al final quienes menos admiten al diferente. Aless rechazando a Aída por ser distinta y Elettra por artificial son caricatura de sí mismos, con pantuflas de unicornio uno, la otra con su cuerpo taladrado por piedras preciosas, o no tanto. Bienvenidos al mundo de las contradicciones. Benditas contradicciones, porque de ellas me alimento en parte.

Elettra dice que ha dado a Aída una segunda oportunidad, pero no confía en ella. “No tenemos que ser amiguitas”, afirmaba. Parecía molesta porque Daniela y Aless (que sigue siendo su fiel escudero) habían entrado con Aída al ‘confe’. “No lo veo necesario”, concluía la italiana. ¿Necesario de qué? Solo estaba propiciando un cierto acercamiento. No entiendo dónde ve el problema. Daniela tampoco lo entendía. ¿Confianza de qué? “Aquí no hay que confiar en nadie, pero otra cosa es que debemos convivir”, decía Daniela con toda la razón. La que el sábado era instigadora del enfrentamiento contra Aída ahora aparece como su mayor valedora. Aun así, piensa nominarla, seguramente por eliminación. En eso consiste este juego, en la eliminación de todos menos uno mismo.

Vamos a ver si nos entendemos, que para lo nuestro nos viene tirando a mal que ahora se vayan a entender y perdamos esa tensión del enfrentamiento. No se trata de que estén todo el día gritándose, lo cual es muy cansino y terminaría definitivamente con nuestros nervios. Después de una edición convulsa, como fue GH 17 nos viene bien menos estridencia y algo más de calma. Pero sin morir de aburrimiento, por favor. No creo que vaya a suceder, al menos mientras siga ahí dentro Aída. Ella es una garantía inmensa. Me hace gracia que todavía haya quien me pregunta si conviviría con ella. Claro que no, ni con ella ni con nadie, que ya tengo mi vida montada.

Esto no consiste en premiar al que nos llevaríamos a nuestra casa. Además, ni siquiera tenemos que premiar a Aída, solo dejarla ahí dentro y que siga agitando el avispero. Pedí alguien que lo hiciera y no podían haber elegido mejor. Cuando hay que decirlo se dice, y no pasa nada. Ella supone entretenimiento asegurado. Durante la fiesta de anoche no dejó de tocarle las narices a Kiko Matamoros con su hermano gemelo Coto. Aída declaró su amor por Coto, al que calificó de “animal televisivo”, pretendiendo que Kiko aceptase o compartiese tan generoso comentario. Ver el mano a mano de estos dos viejos zorros de la televisión, curtidos en mil batallas y sabedores del tipo de género que nos gusta consumir (por más que lo neguemos) es una gozada. Aída está pidiendo televisión a gritos, por lo que elogia o se mete con quien considera. A Risto lo provoca para ver si consigue pasar por su baqueteado Chester, y se apuesta con Ivonne que Jorge Javier no tiene valentía para entrar una semana en la casa. Le contestó bien Kiko: “Valentía no sé, necesidad ninguna”.

Moleskine del gato

Poco se ha comentado que Alonso mantenga durante días el discurso de la brecha generacional entre los jóvenes y los puretas, por lo que aquellos (que son mayoría) arrasarán a los estos si no se unen de alguna manera. Como teoría es válida y hasta constatable. Salvo Elettra hace dos semanas y Aly esta, el resto de nominados ha sido del grupo de los más mayores. Lo que no cuadra es que llegado el momento de posicionarse en contra de uno de los nominados de esta semana, Alonso eligiese a Irma en lugar de Aly. Bien es cierto que lo dudo mucho, pero eso fue lo que hizo. ¿Espera la unión de los puretas de esa forma?

El sargento Matamoros llamó la atención a Aída por estar maquillándose mientras todos hacían labores domésticas. Alejandro le había dicho que no necesitaba ayuda en la cocina. Al volver le preguntó si le molestaba como pinche y Alejandro contestó: “Si no me pincha no me molesta”. El pinche que pincha. Se nota que es letrista.

Aparte de componiendo canciones , Alejandro maneja bien las palabras cuando se trata de llegar al corazón, como ha hecho en su blog dedicado a Susana, la mujer con la que lleva 25 años. Casi me hace llorar el condenado. No me resisto a copiarlo aquí:

“Cariño, sé que habitualmente nuestras conversaciones son privadas, pero es que llevamos demasiados días sin hablar y esto es una absoluta novedad en nuestras vidas. No recuerdo ni un solo día sin hablar contigo, por muy lejos que estemos el uno del otro, siempre hemos hablado y compartido, porque nos necesitamos y somos energía, yo para ti y tú para mí.

Quiero contarte tantas cosas, que ni siquiera sé por dónde empezar. Ante nada, tranquilizarte, me encuentro bien, solo me ha ocurrido aquello que me pasa casi siempre que viajamos, la noticia positiva es que ya soy conocedor del origen y esto me hará estar atento para próximas ocasiones. MI GRAN HERMANO, MI AMIGO está muy pendiente de cada uno de nosotros, nos sentimos muy protegidos, forman un gran equipo de personas maravillosas que nos observa y nos cuida.

También quiero reiterarte una vez más, que eres el SOL y el AGUA de mi vida, que cada día que pasa te valoro más en todos los sentidos, eres una persona buena, prudente, inteligente, estable, trabajadora, ordenada constante, perseverante, cariñosa, preciosa, buena madre y gran esposa…, te echo muchísimo de menos. Antes de conocerte le pedí a Dios, en varias ocasiones, que me hiciera coincidir con una persona que me necesitara, con una persona a la que yo le hiciera falta, una persona con ilusión por la vida, entusiasta, sincera, de mirada transparente, una persona inspiradora que irradie amor y esperanza, una persona con proyectos, solidaria y soñadora…, y Dios hizo el milagro de hacernos coincidir. No imaginas cuanto se lo agradezco, tú eres el mayor regalo que he recibido en la vida, después vinieron nuestros hijos, esos dos pequeñajos ya crecidos que desde muy pequeños nos han visto besándonos escondidos detrás de las puertas. Después de 25 años juntos y desde este retiro voluntario, simpático y agradable, te confirmo nuevamente mi amor, te mereces todo mi respeto, mi cariño y mis canciones. TE AMO, porque siempre has sido, eres y serás MI DEBILIDAD”.

Ays.