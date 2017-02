Daniela y Aly son nuevas enemigas íntimas

Han tenido que pasar dos meses para que tengamos en bandeja la primera trama potable. Daniela y Aly se convirtieron ayer en nuevas enemigas íntimas, algo que debió pasar mucho antes, pero las circunstancias han querido que no estallase hasta ahora. La espoleta ha sido un ‘confe’ de Daniela en el que quiso dirigir un mensaje a Aylén Milla, la concursante número 15 de este GH VIP, novia de Marco Ferri. Tampoco le gustó a Aly que Daniela cogiera el micrófono el lunes y no lo dejase en toda la hora de radio. En realidad, lo que pasa es que Aly no soporta a Daniela. Le pasa desde siempre, y la convivencia ha terminado por hacer explotar algo que la americana ha estado evitando. Durante la mañana le contó estos reproches a quienes tenía alrededor, y afirmó que hablaría con Daniela, pero no lo hizo. Al final, fue esta quien se acercó a hablar con ella.

Daniela se acerca a hablar con Aly porque la nota rara y porque en esa casa todo se termina sabiendo. Hay lugares más indiscretos que otros, porque discreto casi ninguno. Estoy seguro de que Daniela escuchó a Aly hablando de ella y por eso quiso que hablaran. También sospecho que la intención de Daniela era aprovechar la circunstancia para terminar la farsa que se han traído entre las dos. Aly estaba tumbada en una hamaca del jardín y ni siquiera se incorporó para hablar con Daniela, lo cual da muestras de la escasa atención que estaba prestando a la conversación. La cosa no tenía buena pinta, y no terminó bien.

Ayer hice una encuesta en Twitter (mi cuenta es @DVDCano) preguntando si en esta polémica tenía más razón Daniela o Aly. Con más de 2.000 votos Daniela saca ligera ventaja con el 51 % de los votos, después de ir dándose el relevo una y otra durante toda la madrugada. ¿Habrá sorpasso? Es un clásico de Gran Hermano. El resultado refleja gran división de opiniones. He de confesar que me hubiera resultado difícil decidir mi voto. En definitiva, lo que pasa entre ellas es que no se soportan. Es una cuestión de piel, aunque Aly haya tenido algo más de valentía para decirlo. No la suficiente para enfrentarse a ella y decir las cosas a las claras. ¿Por qué no sucede esto? Aly rehúye el enfrentamiento con Daniela, que parece ejercer una cierta influencia sobre ella, aparte de ciertos intereses mercantiles coincidentes (tienen el mismo representante). Además, a Aly le da una pereza inmensa hablar con Daniela, y en esto la puedo entender perfectamente.

De todos modos, la cosa ha estallado ahora por algo. Daniela parece haber tenido un especial interés en meterse en medio de la relación entre Aly y Marco. Al contrario de lo que pasa con otras parejas, ver a estos dos resulta agradable, independientemente de si el italiano tiene las oscuras intenciones que se han supuesto con razón dados sus antecedentes. El domingo Daniela monopolizaba el micrófono en la radio y hablaba de Aylén con Marco. Esto y el mensaje en el ‘confe’ sacaron de quicio a Aly. Supongo que pensó lo mismo que algunos aquí afuera, y es que Daniela se estaba entrometiendo demasiado, y no lo estaba haciendo con otro objetivo que deteriorar la relación entre Aly y Marco.

A Daniela le dio la clave Ivonne, tampoco me creo que de forma casual y con inocentes intenciones. Preguntaba por una cosa e Ivonne le respondió sobre otra, de manera que ya tenía un mapa bastante claro de las razones del enfado de Aly: lo del ‘confe’ y lo de la radio. Cuando Daniela habla con Aly y esta confirma que le molestaron ambas cosas y al tiempo generaliza al decir que no la entiende nunca, Daniela responde airada que ella habla de lo que quiere y lo va a seguir haciendo. Tiene razón en eso, porque Aly no es quien para decirle lo que puede o no hablar, ni con quién. Pero también tiene razón Aly en que no era esa la mejor respuesta. Otra cosa hubiera sido si le responde que lamenta haberla molestado e intentará evitar que se repita algo así. Entonces Aly seguramente habría reconocido que no estaba siendo razonable pidiendo que no hable de Aylén, algo que le afecta de forma indirecta.

Es un ten con ten en el que ambas protagonistas han cometido errores. Y en el medio está un Marco que ayer dejó vendida a Aly porque prefirió quedar bien con las dos. No le debe ninguna lealtad especial a Aly, pero dado que tienen una relación mucho más estrecha que con Daniela habría esperado que se pusiera en algo de su parte, cosa que no hizo. Marco es un profesional del reality y creo que celebra este enfrentamiento porque piensa que puede estar quitándose dos rivales de un plumazo. Anoche vendió a Aly y creo que volverá a hacerlo si lo necesita para progresar en el juego. En conclusión, Aly se mueve por sus impulsos, odios, simpatías o antipatías, probablemente de forma demasiado básica y poco meditada. Enfrente tiene a un Marco sicario capaz de matar por lograr el maletín y a una Daniela que no ha podido sujetar su envidia por la bella relación entre los dos anteriores. Al final me he pringado mucho más de lo que pensaba.

Todavía tuvo tiempo anoche Daniela de hacer un comentario negativo sobre Alejandro. “El que está disfrutando con todo esto es Alejandro”, decía Daniela a Elettra. Pero Alejandro se pasó la fiesta bailando divertido mientras que ella no hacía otra cosa sino ir machacando a unos y otros con su problema. En realidad, había comenzado la peculiar campaña ‘alexandrina’ contra Alyson Eckmann. No le arriendo las ganancias a la pobre Aly, porque sospecho que su excompañera de trabajo no descansará y seguirá la campaña de aquí hasta el final. Dudo mucho que Alejandro se enterase de lo que se traían entre estas dos compañeras de encierro. Hizo una broma al comenzar la fiesta sobre el ambiente tenso que se apreciaba en la casa y ya está. Era evidente la tensión hasta el punto de que no les pusieron música al principio para que discutieran a gusto.

La obsesión que tienen con Alejandro no es ni siquiera normal. Sergio estuvo jugando bastante rato con él durante la fiesta y luego parecía obligado a hacerse perdonar metiendo un poco de caquita hablando con Marco. Este había hecho denodados intentos por la mañana para convencer a los demás de que no hicieran caso a la petición de no nominarle al menos una vez. Debe pensar que si no nominan a Alejandro le puede caer a él algún punto, igual que por la noche entendió que le quería decir Aly cuando le comunicó su incomprensión porque que no nominase a Daniela por tener el mismo representante. “No te afecta”, le dijo Aly, y Marco interpretó que no le iba a nominar a él por no nominar a Daniela. Sin embargo, la americana se refería a que no le debía importar lo que nominan los demás.

Aunque la mayor animadversión hacia Alejandro que observo en la casa es por parte de Emma. Es curioso, porque él siempre la ha tratado bien, excluyéndola de sus críticas globales a la mayoría. El pasado domingo se posicionaba a favor de la actriz, mientras esta ponía cara de circunstancias, aparentemente incómoda con la situación. Ayer Irma intentaba pasar página considerando que hay un nuevo Alejandro y tal vez deben olvidar las viejas rencillas. Pero Emma no estaba por la labor. “¿Sí? ¿Tú crees?”, decía poco convencida y con cara de asco. Luego se mostraba escéptica y prefería mantener la cadena del odio. Emma no está dispuesta a poner de su parte para cambiar la situación. Prefiere que Alejandro siga en el hoyo de incomprensión y oprobio en el que le han tenido siempre, y por su parte parece dispuesta a seguir gritando que no será capaz de salir de ahí, hasta que termine dándose por vencido.

Esto que digo del hoyo me hace recordar la historia de la ranita sorda. Un grupo de ranitas viajaba por el bosque cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y al ver su gran profundidad dijeron a las caídas que debían darse por muertas. Sin embargo, las ranitas seguían intentando salir con todas sus fuerzas en el fondo del hoyo. Al tiempo que estas se esforzaban, desde arriba les seguían gritando que sus esfuerzos eran inútiles.

Finalmente, una de las ranas caídas hizo casi de lo que desde arriba les decían, se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como podía. El grupo le seguía gritando que era inútil, pero la rana seguía saltando, con más fuerza cada vez. Al final, el esfuerzo de la ranita caída le valió para salir del hoyo. Ya salvada, las otras le preguntaron: “¿No escuchabas lo que te decíamos?”. La ranita les explicó entonces como pudo mediante gestos que era sorda y cuando veía que gritaban creía que la estaban animando a esforzarse más y más para que lograse salir del hoyo.

Alejandro hará bien en hacerse el sordo y no pensar que todos le creen el próximo expulsado. Toda esa energía negativa debe transformarla en ánimo para seguir confiando en que no solo puede quedarse, también puede terminar saliendo de ese hoyo. Dejar de escuchar a los que nos dicen que no podemos es siempre un buen consejo. Por el momento, anoche parecía que Alejandro quería divertirse por si era su última fiesta en la casa, mientras que otros no tenían nada mejor que hacer y seguían con su obsesión por un compañero al que dan por desahuciado, convencidos de que saldrá de la casa este mismo jueves. Que lo dejen en paz de una santa vez, por lo más sagrado.

Lo de que Aly considere poco ético nominar a Daniela porque comparten representante es algo que nadie había verbalizado de forma tan clara antes. Habíamos podido sospecharlo, pero nunca antes tuvimos prueba palpable de ello. Este concurso se empieza a convertir en algo demasiado complicado. La respuesta a una ofensa ya no es solamente la nominación, sino que puede terminar la cosa en los juzgados. En realidad, es algo que ya ha sucedido. Y algunas alianzas no se basan en la amistad previa sino en intereses mercantiles relacionados con la representación de artistas. De forma que Aly puede no soportar a Daniela, convertida ya en su principal enemiga en la casa y con quien está claramente enemistada. Pero eso no se va a traducir en puntos a la hora de nominar. Algo me dice que el juego está siendo mancillado otra vez.

No sucede lo mismo al contrario, o al menos Daniela no lo ha verbalizado. Es más, anoche hablando con Elettra decía que si hubiera tenido que nominar en ese momento sí le habría dado puntos a Aly. No puede decir lo que hará el jueves porque las cosas pueden cambiar mucho de un día a otro. Es más, el domingo Elettra seguía siendo gran aliada de Aly. Entre las dos tejían trajes a Daniela, a la que criticaban sin medida. En los últimos días han ridiculizado su supuesta afición a la brujería (el tatuaje en su barriga parece ser que está relacionado con esto), se han sorprendido porque se niegue a reconocer que no es rubia natural y han censurado que su ‘nene’ de fuera tenga 10 años menos que ella. O menos, según Aly. También han tenido tiempo de hablar de la forma poco educada que tiene de comer, por no recordar aquello de ‘puerca’ que decía Elettra, o su impresión de que parece estar haciendo siempre una película porno. Y las críticas de Aly a las fotos de Instagram de Daniela. Un no parar.

Pues bien, la aparentemente sólida alianza entre Aly y Elettra parece resquebrajarse en apenas un par de días. Ayer, Aly criticaba que Daniela y Elettra fueran juntas al ‘confe’. Son nuevas aliadas, dejándola a ella de lado. ¿Qué ha pasado ahí? No sé si es casual que ayer Elettra le confesara a Aly que en algún momento le llegó a gustar. De forma que estábamos pendientes de la carpeta Blumetra ( Daniela Blume y Elettra Lamborghini) y no nos dimos cuenta de que había más posibilidades de carpeta Eleckmann ( Elettra Lamborghini y Alyson Eckmann). Este último cambio de alianzas, volviendo a la situación de hace casi dos meses me tiene loco, aunque no cabía esperar otra cosa desde que Daniela comenzase su particular guerra con la que fue durante casi tres años compañera de trabajo en la radio. Ayer Aly decía que trabajaron 3 años juntas, y Daniela que lo hicieron durante 4 años. Pensé entonces que a una de las dos se le había hecho más largo que a la otra, y así parece ser.

Casi tres años en los que Daniela y Aly nunca llegaron a ser amigas. Lo repite esta última una y otra vez. “Nos vimos fuera de la radio 3 o 4 veces y en eventos del trabajo”, le decía ayer a Irma y Emma. Irma parecía lamentar sinceramente lo que escuchaba, porque con todos sus errores creo que tiene un gran corazón. Sin embargo, imposible que nada le quite a Emma ese rostro imperturbable con el que parece despreciar a todos los demás y sus mierdas correspondientes. Difícil encontrar alguien con tan poca empatía. Y tan poco todo.

Moleskine del gato

Con un trama potente como la del enfrentamiento entre Aly y Daniela lo demás pasa a un segundo plano, aunque no olvidemos que en nuestras manos tenemos dos decisiones de enorme importancia para el futuro de la edición: la expulsión y la repesca. Tampoco hay mucho que contar. Particularmente me niego a hablar de la imagen de adolescente desatado que ofreció anoche en la fiesta Sergio. Un rato antes estaba con Ivonne y esta le hablaba de “programación neurolingüística”. El de Medina del Campo no se dejó. Aunque luego él afirmaba que estaba mentalmente “reprogramando y calculando todo para superar la prueba”. No puedo, es que no puedo…

Ayer en el programa de radio MorninGlory hablamos de la ‘nueva mejor amiga’ de Elettra (aunque esto ya ha cambiado), el cambio de vida de Daniela después de GH VIP. Pues eso.