Elettra: «Alejandro parece un mono babuino»

Está claro que tener mucho dinero no garantiza ser educado, discreto y con buen gusto. Tenemos un claro ejemplo en Elettra, quien aparte de ser una niña caprichosa y mal criada da muestras cada día de su débil compromiso con el trabajo común y su escasa educación. Se negó a repetir el ensayo del playback de la canción, con la coreografía creada por ellos mismos porque no le hace falta repetir las cosas tantas veces. Todos ensayaron una vez tras otra, mientras Elettra ponía cara de nada, haciendo bulto solamente. Ya había dado muestras de desprecio por el trabajo de Alejandro Abad, pero terminó faltando al respeto a la persona cuando decía: “Me parece un mono. Fíjate, un mono babuino”. Me encantaría que alguien le contase esto a Alejandro. Conociendo su capacidad para ser caustico y usar la ironía no dudo de que Elettra tendría una respuesta adecuada.

Hasta ahora he pensado que estaba jugando más Daniela que Elettra con la expectativa de carpeta entre ambas. Desde ayer me da la impresión de lo contrario, especialmente al haber visto a Elettra tocando los pechos de Aly en el jacuzzi, entre otros gestos provocativos. Aly decía el otro día que ha tenido alguna experiencia con chicas, pero se declaraba básicamente heterosexual. La confesión era respondiendo a Daniela, y terminó formulando la teoría de que todos tenemos algo de bisexuales, estableciéndose una escala del 0 al 100, en la que 0 sería totalmente hetero, 50 bisexual y 100 completamente homosexual. Aly cree ser un 2, es decir, bastante hetero. Digo esto por descartar que las excompañeras de trabajo vayan a terminar peleando por conquistar a Elettra.

Más bien creo que la italiana está dando celos a Daniela, o bien que directamente le gusta más la americana. El juego de Elettra no es solo a dos bandas, sino a tres, porque también anda tirándole la caña a Sergio. En esto coincide con Daniela, que ayer también tonteaba con el concejal. Si Ivonne se despista le quitan al carajito, que es como ella le llama por ser tan joven, aunque en realidad es una manera de despreciarlo. Daniela le contaba anoche en la radio a Sergio que había soñado con él, típico recurso para ir avisando de ciertas intenciones. Eran novios en el sueño, aunque lo estaban dejando. Seguro que Daniela sabe interpretarlo. Según dijo Ivonne, Daniela había gemido por la noche, seguro que justo cuando soñaba con Sergio. Este chico tendrá que aclararse porque empezó interesándose por Aly y Elettra, pero ahora la lista de candidatas ha crecido. Puede sumar también a Daniela y Elettra, además de Ivonne. Solo falta que se decidan a atacar Irma y Emma. Unos tantos y otros tan poco, porque Marco solo parece estar en la lista de deseados de Aly, de lo cual hablaré más tarde.

El descontento de Daniela con Elettra lo expresaba ayer de esta curiosa manera: “Yo creo que ya no me renta”. Es justo lo que se dice cuando un negocio o inversión deja de dar beneficios. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Dice Daniela que cuando Elettra está cariñosa muy bien, pero que en otras ocasiones la trata como un garbanzo. Insistía luego en que no le gusta que la toquen como un garbanzo. Tomen nota los interesados: a Daniela no hay que tratarla como un garbanzo, se recomienda no probar con ninguna otra legumbre.

El distanciamiento entre Elettra y Daniela se hizo patente por la noche, cuando hacían los grupos para la prueba de esta semana. Se trata de “Sirve como puedas” y aquello va a ser una casa rural con clientes y sirvientes. Estos últimos no solamente tendrán que servir a los clientes y estar pendientes de sus deseos las 24 horas del día, también tendrán que atender a los animales, ordeñar, limpiar, etc. Hoy conoceremos más detalles de la prueba, pero anoche ya se hacían ambos grupos. Entre todos, aunque con más silencios que otra cosa, eligieron a quién más y quién menos ha trabajado esta última semana.

Irma tomaba un poco la voz cantante a la hora de elegir al más trabajador, aunque silenciaba el nombre de Alejandro, que alguien pronunció. Al final fue elegido Sergio. Más complicado fue elegir al menos trabajador. Tutto rompió el hielo autoproponiéndose. Solo faltaba que hubieran elegido a Tutto o Alejandro, que se pegaron una buena paliza en la producción de la canción. Aly se atrevió a proponer a Elettra. La relación entre las dos ya no tiene arreglo y esto difícilmente afectará ya a la misma. Elettra fue la elegida como menos trabajadora de la semana. Sergio pasaba de esta forma a ser el líder del equipo de clientes y Elettra del de sirvientes.

Los propios líderes formaron ambos grupos. Y ahí fue donde Elettra elegía a Aly y no a Daniela. Por eso hablo de la escenificación definitiva del distanciamiento entre Elettra y Daniela. El equipo de sirvientes estará formado, por tanto, por: Elettra, Aly, Alonso, Tutto, Ivonne e Irma. Mientras que el equipo de clientes lo componen: Sergio, Marco, Daniela, Alejandro, Aless y Emma. Puestos a pedir hubiera preferido que Aless fuera sirviente y perteneciera a un equipo distinto al de Daniela. Ambos pasan mucho rato juntos, por no decir casi todo el rato, y nos vendría bien a todos (también a ellos) un pequeño descanso. Por lo que escuché ayer, puedo intuir que durante esta semana entrarán huéspedes, como pasó la edición pasada con las visitas de Kiko Matamoros, Aguasantas y Víctor Sandoval. Confieso que tengo mucha confianza en lo que nos puede deparar esta prueba.

Me pareció curioso que Alonso propusiera a Sergio como el más trabajador de la semana, pero no dijera esta boca es mía a la hora de elegir al que menos ha aportado. Lo digo porque ya sabemos que luego acostumbra a quejarse, no solamente de las decisiones del grupo, sino también de lo que predispone el programa, haciendo a sus compañeros responsables de cosas que no dependen de ellos. Anoche tuvo la ocasión perfecta para participar y no quiso, tal vez porque dar un nombre en esa ocasión podía ser sinónimo de procurarse un enemigo. Cuando un concursante decide ser guerrero y sacarle punta a todo no debe pararse ante situaciones delicadas. De lo contrario demuestra su oportunismo. Y también denota poca valentía.

Con un día de retraso, Alonso se enteró ayer de un dato que todos conocíamos, tanto audiencia como concursantes. Todos menos él, según parece. Se me antoja como un dato importantísimo para poder valorar cierto asunto, algo que hizo profusamente este concursante la noche del domingo. Me refiero a la elección del concursante que habría de tener un privilegio el jueves pasado. Una elección de la audiencia votando a través de la aplicación del programa. Alonso pensaba que había decidido el programa alegremente. De ahí viene el grueso de su protesta, aunque eso no es todo. Tuvieron que ser Alejandro y Tutto quienes le informaron de ese extremo, lo cual le hizo cambiar parte de su argumento. Siendo así no lo ve tan mal, aunque su crítica a los responsables del programa derivaba en la audiencia. Según Alonso, se equivocaron los votantes eligiendo a Tutto. Complicado tener a Alonso contento. De todas formas, teniendo en cuenta su dificultad para entender tramas tan complejas, le aconsejaría que antes de protestar de nuevo se informase bien de lo ocurrido. Es mi “superconsejito” de hoy.

El creador del “superconsejito del día”, Aless Gibaja, tuvo ayer ocasión de demostrar que no nos equivocábamos quienes en algún momento hemos pensado que sería el gran liante de esta edición. Siguiendo la denominación de Belén Esteban, Aless sería el gran “metemierdé”. En francés, por supuesto. Marco podría dar fe de esto que digo. He de decir que Marco me parece un bienqueda que quiere trasmitir la imagen de crítico independiente con sus compañeros, pero termina pareciendo un adulador emboscado. Ayer le decía a Alonso que no le había parecido bien su postura ante el tema del privilegio de Tutto y que decidiera salvar a Alejandro. Podría haber sido ese concursante que ayer reclamaba, declarando la guerra abierta y sin cuartel a Alonso. Nada que ver con la realidad. Marco terminaba ejerciendo de consejero con Alonso.

Y es que no me equivocaba ayer cuando decía que Alonso había reculado, no manteniendo en su turno de para el contraalegato su petición de ser expulsado esta semana. Tal cual se lo confesó a Marco. Dijo eso en un momento de calentón, pero luego reflexionó y matizó su postura. Marco le recomendaba que juntase de nuevo al grupo y aclarase ante las cámaras que no desea ser expulsado. Pero Alonso prefiere el petit comité, ir hablando uno a uno, lo cual significa multiplicar el mensaje ante las cámaras. También lo había contado ya en el ‘confe’. Si sale esta semana, apuesto que Alonso dirá que deseaba irse y así lo había pedido. Guarden esta previsión por si procede comprobarlo el jueves.

Volviendo a lo de Aless, al más puro estilo Alonso, este concursante cogió por banda ayer a Marco en el jardín y l e advirtió que tuviera cuidado con los jueguecitos que se trae con Aly. No puedo expresar con palabras lo mucho que detesto eso de que alguien advierta sobre un tercero. ¿Qué necesidad tiene Aless de meterse en camisa de once varas? ¿Acaso le importa algo lo que hagan Marco y Aly? ¿Le ha dado alguien vela en ese entierro? Lo indignante es que gente adulta y aparentemente cabal, como el italiano, le de bola a alguien así en lugar de pararle los pies diciéndole que se preocupe de sus cosas. Me sorprende que ningún concursante valore la buena acogida que tendría una respuesta de este tipo ante la audiencia. Estamos deseosos de que aparezca alguien capaz de decir cosas así. Pero habrá que esperar sentados. De momento, al menos, no parece que nada de eso vaya a pasar.

Creo que Aless terminará enemistado con todos. No sé si también con Daniela, pero al menos con todos los demás. Ayer ya tenía a Elettra cruzada y en cuanto Aly se entere de sus advertencias a Marco sobre ella no tengo duda de que se puede convertir en su más ferviente enemiga. Sinceramente, no entiendo dónde está el problema. Es cosa de Aly y Marco valorar hasta dónde llevan sus juegos. Tampoco he visto nada exagerado ni creo que Aly esté enamorada del italiano. Aly juega sus cartas, y entre bromas y veras sondea a Marco para ver su respuesta. Lo hace respetando que tiene novia y, hasta el momento, siempre ha dicho que está muy enamorado de ella. Me temo que el problema aquí es Aless.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos apenas se habían movido anoche desde el domingo por la noche, estando como sigue: 37,60 %, 48,55 % y 3,85 %. Por cierto, se vio a Alonso muy interesado por conocer los porcentajes.

Ayer había un runrún que hablaba de la posible entrada de Aída Nízar en la casa de Guadalix. En Cazamariposas se hacían eco de una encuesta publicada en esta misma web sobre si es el momento de que esta exconcursante de Gran Hermano vuelva a la televisión. No sé si se baraja tal cosa. Tampoco si, en su caso, si sería una visita como cliente de la casa rural o para quedarse. He de decir que Aída me saturó hace tiempo, y he vivido muy tranquilo sin saber nada de ella. Ahora bien, teniendo en cuenta cómo están las cosas, creo que más de uno en esa casa merece el castigo de aguantar semejante personaje. Solo digo eso.

Dejo cartelera, con Toño, Alejandro y Tutto en ‘3 primos y una boda’. Por Montse Juanilla.