Emma sale de su estado vegetativo para pecar de bocazas

El que Emma haya pringado y se haya llevado las culpas por haber curioseado lo que dice de ellos en Internet no es por otra cosa sino porque se ha vanagloriado de ello. Aún peor, lo ha negado después. Como bien dijo Irma, su gran amiga: “os ha mentido”. Emma ha ido concatenando errores: primero mirar lo que no debe, luego contárselo a quién no debe y finalmente negárselo a quien no debe. En realidad, no tendría que habérselo contado a nadie, porque al mismo tiempo nos podemos estar enterando los demás. Posiblemente han curioseado todos por Internet. El programa reconoció tener parte de culpa por el error y eso evitó que hubiera sanciones para el grupo. No es algo nuevo. El día 18 de enero ya se hablaba en la casa de ese error con el portátil donde escriben sus blogs. Y este gato publicaba lo siguiente el día 6 del mes presente:

“Me dicen que algunas veces tienen Internet en el ordenador portátil que usan para escribir sus blogs y hacer la compra. Ayer Sergio habría podido acceder a la web, según algunos. Me cuesta creerlo, pero entiendo que esto merece una aclaración”.

Con prudencia dije que no lo había visto porque la cámara no enfoca casi nunca la pantalla del ordenador. Pero sí había sido testigo del momento en que Sergio e Irma disimulan cuando son pillados curioseando por la red. En ese momento Irma no considera que deba ir al ‘confe’ a advertir de ello. Sí lo ha creído conveniente hace unos días. Vi en directo como al abrir el ordenador decía que eso no podía ser e iba al ‘confe’ justo después. No me hizo falta más información para intuir que estaba advirtiendo de que tenían Internet. El ordenador desapareció unas horas tras la advertencia de Irma. Posiblemente influyo la sanción común coincidente con el hecho de que casi todos hubieran estado leyendo el blog de un compañero llamado Alejandro.

La pregunta que me surge es esta: ¿Por qué Irma disimula cuando Emma le dice que ha estado viendo cosas publicadas en Internet? No está siendo sincera cuando le dice a Emma: “Y no me habías dicho nada”. Como si ella no estuviera ya al día de que eso se podía hacer y no había sido Emma la primera. Anoche se posicionaba a favor de Emma, pero Irma ha sido muy desleal con ella. Con su actitud dio a entender que se estaba enterando por lo que le contaba Emma. Luego se ocupaba de remarcar en el ‘confe’ la idea de la mentira de Emma. “Os ha mentido”, dice casi sollozando.

El drama Soriano de nuevo en sus pantallas. Prefiero un tramposo antes que un chivato. No era necesario que Irma pusiera de esta forma a su amiga al pie de los caballos. Hubiera bastado con decir algo así como: “Vosotros lo habéis visto todo, no me hagáis decir lo que no quiero y no diré jamás”. Delatar al amigo sobre algo que es público en una casa donde hay decenas de cámaras es una torpeza que solo se explica por una exagerada necesidad de quedar bien ante la autoridad (el ‘súper’ como representante del programa).

Sabía que el programa tomaría la decisión más sabia, y así ha sido. Sancionar ahora a Emma por algo que muchos han hecho, por no decir todos, sería injusto. Más cuando es el propio programa también es responsable por no haber solucionado a tiempo un error técnico del que estaban advertidos, al menos desde hace unos diez días. En manos de la audiencia queda castigar o no a Emma por esto, aunque si así fuera no creo que la razón deba ser haber estado curioseando en Internet. El castigo vendría por la torpeza de contarlo y, sobre todo, por haber mentido ayer al ‘súper’ y a la audiencia. Es falso que solo vio durante unos segundos la portada de la web del programa. También que no se enteró de nada aparte de lo que ella ya está viendo en la casa.

La doble mentira de Emma se demuestra con algo de lo que le dijo a Irma ayer. En la conversación que destapa esta trama de los ‘Emmaleaks’ reconoce Emma Ozores que para ella supone una faena no poder entrar más en Internet porque esa información la estaba ayudando a la hora de nominar. Pone incluso un ejemplo: “Así supe que se está hablando fuera mucho de lo de Marco y Aly”. El error en el ordenador ha sido aprovechado por Emma para tener una información privilegiada que ha decidido en parte sus nominaciones. Lo mismo vale para otros concursantes, la única diferencia es que ellos no han cometido la torpeza de contarlo.

Emma ha sido la más torpe, pero no la única que mintió ayer. Sergio contestó al ‘súper’ que él no había entrado en Internet, pero a este gato que busca siempre la vedad le consta que no es cierto. Ayer Irma le contaba a Emma un truco que ella había detectado para consultar Internet y que no se viera. Consistía en girar el portátil ligeramente hacia la derecha, ya que la cámara más cercana está al otro lado. Irma sabía que habían estado consultando Internet cada vez que se encontraba el ordenador girado, lo cual pasaba muchas veces. De nuevo se está delatando Irma, que se hacía de nuevas cuando se lo contaba Emma ayer. O sea, que tenían hasta la técnica para no ser pillados. Todo supone una irregularidad que afecta a lo más básico del juego, y debería suponer su anulación. Imposible saber qué información ha manejado cada concursante. La limpieza del juego está bajo sospecha.

Claro que también debemos fijarnos cómo son los concursantes. Ni siquiera con esto y un croquis que les entregasen a la entrada son capaces de interpretar bien el juego. El manejo de viejos clichés sabidos es más usual que un análisis concienzudo de la realidad. Anoche Aless hacía el contraalegato a Alejandro. Le acusaba de victimismo y de estar aprovechando su aislamiento del resto. No es exacto lo del aislamiento, y nunca he visto que se quejase por estar solo. Al contrario, siempre ha dicho que está acostumbrado a crear canciones solo en su estudio. La soledad no es una enemiga para él ni le afecta negativamente. Nada que ver con lo que decía Aless. También dijo que Alejandro no hace nada, pero yo le veo todo el día en la cocina limpiando la mierda de todos. El ‘consejitos’ es de esos concursantes que ni estando dentro de esa casa son capaces de enterarse de cuál es la realidad de lo que sucede en esa casa.

El descrédito de Aless Gibaja debe ser considerable. Predica una cosa y luego hace otra. Como era previsible, la imagen del “cero dramas, siempre smile” ha saltado hecha trizas después de ver que ha participado en el acoso y derribo a un compañero, defendiendo las actitudes más ofensivas y macarras. El jueves fue expulsado por un porcentaje de votos abultado. Lo del 51,50 % de los votos es un espejismo provocado por haber terminado la lucha por la expulsión en un duelo entre dos durante los últimos 10 minutos que los teléfonos para votar permanecieron abiertos. Al comienzo de la gala Aless tenía el 38,6 % de los votos. Y eso sí que es un porcentaje abrumador si tenemos en cuenta que había 10 nominados. Nada menos que 10 entre los que repartir la tarta, y a Gibaja la correspondieron casi 4 trozos de esa tarta dividida entre 10.

A la expulsión del jueves se le suma que anoche Aless quedaba decabalgado de la lucha por la repesca al ser el menos votado por la audiencia a través de la aplicación oficial del programa. Menos votos que Tutto, el concursante fantasma que tiende a la nada. Las dos principales conclusiones de esto son estas: 1) Muy grande debe ser el deterioro de la imagen de Aless para que haya sido el menos votado para la repesca. Y 2) Este resultado nos da pistas suficientes para confirmar la idea de que es necesario cambiar el sistema de votación en los realities por uno más moderno (que sustituya al SMS en desuso) y, sobre todo, gratuito. La votación por la aplicación lo es y sus resultados sorprenden menos generalmente.

Alejandro sigue siendo objetivo de todos. A pesar de que hace sus labores, se esfuerza en la prueba semanal e intenta mantener una relación cordial con todos no resulta fácil su integración toda vez que le reprochan una y otra vez cosas que ha dicho en el pasado. Ojalá hubiéramos visto y repetido tantas veces cuando Aly dice que Aída es “el chocho más usado de España” o que “no tiene hijos porque su útero es un ambiente ácido”. Elettra llama “puerca” a su amiga Daniela y no pasa nada. Pero parece que lo más grave es decir en voz baja “el maricón este”, lo cual es un comentario impertinente producto de un enfado. Comentario que no le dijo a Aless en su cara sino para él mismo. Los que llamáis cobarde al que no dice las cosas a la cara seguro que habéis criticado a vuestro jefe siempre con él delante.

Por si fuera poco, Alejandro es el objeto de las bromas de Elettra y Daniela. Y ya sabemos que lo que es broma para un amigo si no lo es se puede considerar putada. Pusieron sal en el recipiente del azúcar y mezclaron agua con sal y colorante alimentario en una botella de refresco de naranja. No os dejéis engañar si os dicen que la broma era para todos porque no es así. Elettra y Daniela saben perfectamente que Alejandro suele ser de los primeros en levantarse. También saben que toma siempre café con azúcar. Además, le gusta beber refresco de naranja. La broma, por así llamarlo, estaba pensada para él. La prueba de que es una mentira lamentable decir que era para todos es lo dicho por Daniela cuando estaban planeando todo: “A Alejandro le da un pasmo. Vomita seguro”. No es equivocaron y fue Alejandro la víctima. Lo sabían bien.

Moleskine del gato

Elettra y Aly no tienen freno en sus sesiones de corte y confección, haciendo trajes para casi todos. Ayer les toco a Emma e Irma por no cocinar, a Sergio por cualquier cosa, y a Daniela por creerse bruja y decir que es rubia, además de tener un novio (“mi nene”, dice ella después de la cobra número 500 de Elettra) que tiene diez años menos que ella, o menos aún. Esto de la diferencia de edad lo llevan mal. Elettra puso a caer de un burro a Ivonne por su relación con Sergio, pero también por vestir como una jovencita. Hablaba con Emma y criticaba que la abuelita Ivonne fuera enseñando el ombligo y mostrando el tanga. Si Elettra se muerde la lengua se envenena.

Que pueda salir de la casa Alejandro y quedarse Elettra es un panorama desastroso que no termino de entender. Esta semana la expulsión es un duelo entre ellos dos. Hubiera preferido que se fuera Emma por mueble, pero el duelo está servido y esto no hay quien lo cambie. Será el duelo más importante de la temporada. El futuro de esta edición depende de lo que pase este jueves.

Los porcentajes ciegos para la expulsión de esta semana estaban anoche así: 67,1 %, 24,2 %, 6.8 % y 1,9 %.

Aylén, la concursante número 15, es tonta si no deja a Marco ya mismo. Decir que hubiera preferido una llamada de su madre en lugar de la suya es suficiente para merecerlo. Como cabía esperar, tras esa llamada Marco ha seguido una peculiar escalada, acercándose cada vez más a Aly y dando más razones para que su novia desee su expulsión para encontrarse con él cara a cara. Los planes de Marco y Aylén sigue adelante. Alyén rabiaría anoche viendo a Marco de Julieta y Aly de Romeo. Recitaron bien y con gracia, por lo que tuvieron la aprobación de más de un 80 % de los votos y superaron la prueba semanal.

El argumento usado por Tutto para ser repescado es absurdo y tramposo, además de dar bastante grima. Dice que la audiencia conseguirá dar hogar a una familia. Pero Gran Hermano no es una ONG. Si quiere pedir apoyo económico se ha equivocado de programa. Si pretende dar pena para ello lo está consiguiendo de verdad. Pero mucha pena.

La votación por la repesca sigue abierta. Volverán a la casa dos personas, aunque sospecho que no se van a quedar definitivamente los dos. En todo caso, no debemos olvidar que el regreso de Aída, Toño o Alonso tiene sentido si sigue dentro Alejandro garantizando la presencia de una minoría poderosa en la casa. Minoría que tiene una ventaja fundamental frente al resto: nos entretienen y protegen el espectáculo. Otros, como Emma, se limitan a vegetar mientras bordean la legalidad, si pueden.