Ivonne y Sergio cada vez más juntos

Reconozco que el titular y la foto de cabecera de este escrito tienen como fin atraer lectores. A la caza del clic, señores. No sacaría ni medio párrafo de algo así. Efectivamente, Ivonne y Sergio se cogieron de la mano, hicieron cucharita y todo parece indicar que tienen ganas de mambo. Cualquier cosa que dijera a partir de aquí sería relleno innecesario. Yo solo venía por lo de los clics. Lo cierto es que ayer fue el día que empezó el baile en la casa más famosa de Guadalix. El juego ha comenzado y la parálisis de la que hablábamos ayer parece desaparecer. Los contralegatos tuvieron un interesante desenlace. Saltaron chispas entre Elettra y los del pacto de los chinos. La italiana metía a Alonso Caparrós en el grupo y entonces se produjo un inesperado encontronazo entre este e Irma Soriano.

Los que parecían amos de llaves de un reformatorio, empeñados en salvar y rescatar a Elettra, vieron anoche resquebrajarse la posibilidad de formar grupo aparte. Hubiera podido ser el grupo de los veteranos. Emma Ozores estuvo presente en varias de las conversaciones entre Irma y Alonso que presagiaban la formación de ese grupo. Parecía lógico que Ivonne fuera otra componente. Pues bien, todo se fue al traste cuando Irma quiso terciar en una conversación que no iba con ella y Alonso le reprochó que intentase llevarse bien con todos. La falsedad de Irma llama tanto la atención que no pudo Alonso reprimir el impulso de ponerla en evidencia. Irma respondió a Alonso con la velada amenaza de contar lo que dijo sobre el campo de refugiados al que mandaría a Elettra. Los lazos entre estos dos concursantes están rotos.

El mazazo fue todavía más importante para Irma porque hubo de ver como Emma no solamente evitaba entrar en la disputa, sino que directamente se quitaba de en medio. Por si quedaban dudad, Irma reclamaba alguna explicación de esta compañera un rato más tarde, cuando se disponían a acostarse. En un par de minutos Emma demostraba tener más coherencia e integridad que todos los demás en las dos horas anteriores. “Creo que le dais demasiada importancia a las cosas y eso es algo que no entiendo”, decía Emma, que evitaba así posicionarse en ningún lado. Aless destilaba veneno, una vez más, advirtiendo a Emma que ella puede ser la próxima víctima. Más tarde, Aless, Daniela e Irma se burlaban de Emma cuando esta acababa la conversación dándose la vuelta acostada en su cama.

Irma ha tenido en los últimos días sucesivos encontronazos con Ivonne y Alonso. Anoche Emma le daba la espalda (no es retórica, lo hizo físicamente y con un par de narices). De los afines le quedan Aless y Daniela, quienes diría que forman grupo propio desde hace días. No creo que Irma deba fiarse de ellos. La noche dio para mucho y también vimos a Daniela poniendo en un compromiso a Irma cuando le reclamaba que contase si Toño, Tutto y Alejandro le habían dado tres puntos a Elettra. Irma juega a su antojo con esa información que solamente ella tiene, pero está en su derecho de hacerlo.

Tengo dicho que Daniela está jugando desde el primer día y creo que con esta presión a Irma pretendía dejarla en evidencia. Un rato antes ambas habían intervenido en una disputa que afectaba en un principio solamente a Elettra y aquellos que se han convertido en sus bestias negras desde que se sabe nominada. Haberse metido en la discusión pone a Daniela e Irma en el punto de mira nominatorio del pacto de los chinos. Con esta maniobra, Daniela intentaría no ser ella la elegida. Lo que Irma no parece apreciar es hasta qué punto mina su credibilidad el manejo que está haciendo de la información que tiene por haber presenciado las nominaciones de todos.

El jueves Irma no sabía si estaba nominado Alejandro o Ivonne, tal vez Marco, aunque finalmente era Elettra. Después de esto no puede decir anoche que recuerda perfectamente lo que nominó cada uno. Se lo reclamaba Toño, afirmando que él la autorizaba a contarle sus nominaciones a Elettra, pero él no las dirá nunca. La respuesta de Irma hace pensar que o mentía anoche o lo hizo el jueves expresando sus dudas sobre el tercer nominado. Una de las cosas más curiosas de la discusión habida anoche es que Elettra pidiera explicaciones sobre sus nominaciones a Toño y compañía. Le respondió este con acierto: “El próximo día iremos a preguntarte a quién tenemos que nominar, si te parece”.

Entiendo las reticencias de algunos concursantes hacia Toño. No me creo que realmente aprecien en él una mala energía, lo cual es innecesariamente insultante. Pero sí que su forma de ser y relacionarse con los demás, o algunas de sus reacciones, produzcan cierto rechazo en según quien. Toño lleva un cuñado dentro, y tal vez esto sea lo que menos le beneficia. De ahí a hablar de oscuridades tenebrosas hay un trecho. Anoche Toño desaprovechó la oportunidad de defenderse respondiendo uno a uno, entregándose a fondo y sin miramientos. No lo hizo y lo lamentará si es expulsado mañana, pero entiendo que evitase tal grado de implicación. Cualquier cosa que haga será utilizada en su contra.

Toño no está jugando con corderitos sino con l obos esteparios curtidos en mil batallas y dispuestos a dejar cadáveres a su paso con tal de sacar provecho de esta experiencia. Concursantes como Alonso o Daniela ni siquiera se molestan en cubrir con pieles de cordero su apariencia de lobos. Daniela intentó ayer poner todas las trampas posibles a Toño. No solo le provocó con impertinencias como eso de “mírame a la cara cuando te hablo”, también intentó enredarle en su discurso prejuicioso, incoherente y tramposo. Los argumentos de Daniela son reversibles. Es capaz de defender una cosa y la contraria de forma errática e interesada. Lo que para unos es excusa para otros es motivo de censura. Y así todo el tiempo.

El juego tramposo de Daniela tendría mérito si no mintiese con descaro, como hizo anoche. En ese error encuentra su penitencia. Toño se quejaba de que dijesen eso tan absurdo de que ha influido en Alejandro y Tutto para que nominen lo que él quiere. Sabiendo lo que sucedió en las primeras nominaciones da hasta risa que piensen esto. Anoche Elettra lo volvía a decir y no solo implicaba a los dos mencionados, sino que metía en el mismo saco a Alonso. Alejandro quiso aclarar que es una persona adulta que no se deja influenciar por nadie, pero nadie le echó cuentas. La mentira de Daniela vino cuando le decía a Toño: “Yo jamás he dicho eso”. ¿Seguro, Daniela? Piénsatelo un poco más.

Basta con irse a las primeras nominaciones y recuperar las razones dadas por Daniela Blume a la hora de dar sus tres puntos a Toño Sanchís. Entre otras cosas, explicaba así por qué lo nominaba: “Porque tiene una estrategia y la sigue, y quiere arrastrar a sus compañeros con él”. No cambio ni una coma, es tal y como lo dijo Daniela el jueves pasado en el ‘confe’. Seguro que Irma lo recordará perfectamente, ahora que parece ir recuperándose de su amnesia temporal. Así no, Daniela. No se vale, que dicen los chiquillos. Era innecesario mentir en esto y dejar la duda de cuántas mentiras más está usando para perjudicar a sus rivales en el juego.

Daniela es un lobo calculador, pero de paso errático. Su estrategia con Toño es muy sencilla. Ella piensa que es dialécticamente débil y por eso le espolea para intentar que hable. Tal vez lo está infravalorando, pero veo claro que es ese el motivo de su frustración cuando Toño calla. Por eso sus provocaciones, su “mírame cuando te hablo” y el modo tan evidente de llevárselo a un aparte anoche para tenerlo cara a cara. Pero Toño es un hueso duro de roer y no se dejó embaucar. Ni siquiera perdió las formas. No era fácil con algunos de los argumentos de Daniela.

A Daniela le molesta que Toño y Alejandro se rían. Es justo lo que a mí me gusta de ellos, y sospecho que como yo muchos otros espectadores. Desconfío siempre de aquellos a los que les molesta ver reír a otros. Ignoro el extraño mecanismo que se pone en marcha en estos casos. Ni siquiera pensando que se están riendo de ti debería molestar. No si somos los primeros en reírnos de nosotros mismos. En las risas de estos dos hay en ocasiones pura diversión, producto de un concepto lúdico de la vida, y en otras habrá intención burlesca. No son hermanitas de la caridad.

Alejandro comentaba el otro día que Elettra lleva cuatro días sin ducharse. “Abre la ducha, dice que está muy fría y no se ducha. Y así lleva cuatro días”, afirmaba. Es evidente que hay mala leche en el comentario. Alejandro nunca ha negado su vena cáustica. Puede gustar más o menos, pero no tiene nada que ver con las risas que se echan continuamente él y Toño, con Tutto de testigo casi siempre, y a veces delante de Alonso. Toño no se fía de Alonso. Anoche lo repetía una vez más. En los posicionamientos en contra todos se ponían detrás de Toño, excepto Alejandro que lo hacía tras Elettra. “Parece que estamos esperando a entrar en un after”, decía Toño. Si Elettra se tomase su nominación con el mismo humor de Toño no parecería tan pesada como me resultó anoche. Su reacción ha sido desproporcionada y sorprendente. No solo por la discusión de anoche sino porque antes había amenazado con cagarse en la cama de Toño (es literal).

Aless Gibaja se quitaba la careta anoche y dejaba ver mucha rabia debajo de falsos eslóganes como ese insostenible “cero dramas, siempre smile”. Huir del drama siempre no nos hace más felices. Si él mismo se aplicara el cuento anoche no habría entrado en la discusión. Como todos, es esclavo de sus palabras, y anoche entraba en una evidente contradicción. “No hablan con nadie”, decía Aless sobre Toño y compañía. Es de los que mantienen que no han sido marginados, sino que son ellos los que se marginan. Sin embargo, permanece en mi retina, y en mi memoria, algo dicho por Aless durante el primer día de encierro. “Yo pasaré de Toño”, afirmaba el de los ‘superconsejitos’. No tengo más preguntas, señoría.

Moleskine del gato

Entre los muchos disparates que escuché anoche destacó uno de Daniela y otro de Aless. Decía Daniela: “Cuando quieres una cosa no la consigues”. Así me gusta, positivismo a tope. Seguro que hoy podría decir lo contrario sin despeinarse. Y voy con la de Aless, que dice así: “Tengo unos valores y no vengo a competir”. Porque claro, competir en un concurso es no tener valores. Lo que tenemos que aguantar.

Igual es un espejismo, pero me llamó la atención la actitud de Aly durante toda la noche de ayer, algo parecida a la de Emma. Elettra también se dio cuenta y estaba bastante mosqueada por ello. Aly no entró en la discusión. No desapareció de la escena, pero como si no estuviera. Cuando había finalizado todo, solo la vi acercarse al grupo de Toño para hacer un par de comentarios sin importancia. Puedo equivocarme, pero me pareció un gesto significativo.

Tuvimos actualización de los porcentajes ciegos. Están así: 72,0 %, 22,5 % y 5,5 %. Ligera bajada del más abultado. Poco más.

Me alegro de que Jordi González anunciase que hablará con Daniela para que se decida por un nombre. Es lo que debe ser.